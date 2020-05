Aides à la viticulture La Bourgogne profondément déçue

• AFP

La Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne (CAVB) a fait part mardi de son vif mécontentement après l'annonce du plan d'aide à la viticulture française destinée à remédier à la crise due au coronavirus et aux taxes Trump.

« On n'est pas contents », résume Thiébault Huber, président de la CAVB qui regroupe les déclarants de récolte et les syndicats d'appellation d'origine contrôlée (AOC) ou d'indication géographique protégée (IGP) de Bourgogne reconnus organismes de défense et de gestion (ODG).

Le plan d'aide annoncé lundi soir par le gouvernement prévoit des exonérations à 100 % des cotisations sociales et charges sociales patronales (pour un budget de 100 millions d'euros) ainsi que l'ouverture d'une distillation de crise de 2 millions d'hectolitres de vins excédentaires à un prix moyen de 70 (soit 140 millions d'euros).

La filière viticole française avait demandé la semaine dernière une aide de 500 millions d'euros, après la chute de consommation due aux fermetures des cafés et restaurants et à la baisse des exportations vers les États-Unis due à l'imposition en octobre de taxes par l'administration Trump. Les viticulteurs réclamaient en particulier des distillations de 3 millions hl avec des subventions de 80 pour les AOP et IGP, afin d'écouler les volumes excédentaires.

Mais la distillation n'était pas demandée par la Bourgogne qui préfère conserver ses vins pour les années à venir. « Nous, nous ne sommes pas concernés par la distillation », explique Thiébault Huber qui se dit à l'AFP « très remonté ». Ces mesures de distillation « vont siphonner le plan national d'aide » dont la Bourgogne a le plus grand besoin, estime M. Huber, par ailleurs vigneron à Volnay (Côte-d'Or).

Quant aux exonérations de cotisations sociales, « elles sont estimées à 100 millions alors qu'on les voulait à 400 millions », ajoute le responsable de la CAVB qui a décidé d'écrire au président Emmanuel Macron pour exprimer son mécontentement. « On met des milliards d'euros dans Air France ou Airbus mais on n'aide pas une filière en danger », enrage-t-il.

La Bourgogne, forte de 3659 domaines, représente 4 % du vignoble français mais près de 9 % du chiffre d'affaires des AOC françaises et 20 % de leurs exportations. Plus de la moitié (56 %) des vins de Bourgogne sont exportés, le premier marché étant les États-Unis (20 % des exportations totales).

