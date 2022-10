Sécheresse La FNSEA et JA attendent des solutions plus structurelles

• Delphine Jeanne Terre-net Média

La FNSEA et Jeunes agriculteurs saluent l’annonce de l’avancement du régime des calamités agricoles, qui va soulager les trésoreries des agriculteurs et des éleveurs victimes de la sécheresse, mais les deux syndicats restent sur leur faim et attendent des solutions à plus long terme, comme le stockage de l’eau ou le lancement de la réflexion sur la future loi d’orientation agricole.

