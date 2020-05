Covid-19 La FNSEA et la Conf’ plaident pour une instance de coordination sciences-société

La FNSEA et la Confédération paysanne sont signataires d’une tribune, publiée dans le Monde, demandant une meilleure coordination entre sciences et société pour favoriser plus de réactivité et de résilience face aux crises.

Parue le 9 mai dans le Monde, une tribune signée par 44 représentants du monde de la recherche, du monde institutionnel, du monde associatif et du monde économique, regrette l’absence « d’espace institutionnel pour coordonner le dialogue entre sciences et société ». La crise actuelle montre que « l’expérience du terrain et le sens pratique forment aussi un formidable vivier d’idées et de solutions », souligne la tribune, signée notamment par Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération paysanne.

Les signataires estiment que « l’inclusion des acteurs permet d’anticiper la faisabilité et les conséquences des solutions envisagées ». Citant l’exemple des fiches sectorielles publiées par le ministère du travail pour diffuser les bonnes pratiques sanitaires, la tribune relève ainsi des recommandations « pertinentes mais parfois incomplètes, comme le cas des travailleurs saisonniers du domaine agricole ». Ainsi, « les fiches omettent le fait, bien connu sur le terrain, que ces travailleurs sont habituellement hébergés collectivement par leurs employeurs, qui ne savent aujourd’hui pas comment les accueillir », ajoutent les signataires.

La tribune demande donc plus de coordination entre sciences et société : « placée auprès des autorités, cette coordination organisera le dialogue entre les experts et la société civile. L’urgence de la crise impose de former cette coordination au plus tôt », notamment pour guider la sortie du confinement.

