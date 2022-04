Sécurité alimentaire La France met en œuvre l’initiative Farm pour les pays vulnérables

Annoncée le 24 mars pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire d’un certain nombre de pays importateurs de grains, l’initiative Farm se met en œuvre en France.

Le 24 mars, le lancement de l’initiative internationale Farm (Food and agriculture resilience mission) destinée à prévenir les effets de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire de pays dépendants des importations de céréales, a été annoncé. Elle se met en œuvre en lien avec l’Union européenne, les pays du G7 et l’Union africaine. En France, le lancement a été concrétisé le 5 avril par une première réunion entre les ministres de l’agriculture, du commerce extérieur et de l'Europe et des affaires étrangères.

Sécurité alimentaire mondiale | Mise en œuvre de l’initiative #FARM (prévention contre les effets de la guerre en #Ukraine)

Communiqué conjoint du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ?? https://t.co/K6hAhjXtof pic.twitter.com/6Z20zsFfA2 — France Diplomatie???????? (@francediplo) April 5, 2022

Elle repose sur trois piliers, rappellent les ministères : un pilier commercial « pour apaiser les tensions sur les marchés agricoles, garantir la pleine transparence des flux ainsi que des stocks et lutter contre les barrières commerciales injustifiées », un pilier concernant la solidarité, « pour soutenir les capacités agricoles ukrainiennes, assurer un accès à prix raisonnable aux denrées agricoles dans les pays les plus touchés, et se préparer à pallier les effets de la guerre sur le niveau de production agricole », et un pilier production, pour renforcer durablement les capacités agricoles des pays les plus touchés.

