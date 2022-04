L'info marché du jour La Russie menace de réserver ses exports agricoles aux « pays amis »

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré vendredi que la Russie ne fournira plus de produits agricoles aux pays jugés « inamicaux », en représailles aux sanctions imposées par l’Occident depuis l’invasion de l’Ukraine.

La Russie devrait limiter la vente de produits agricoles aux « pays amis », a déclaré le 2 avril Dmitri Medvedev, ancien président et premier ministre russe et aujourd’hui haut responsable de la sécurité du pays.

Vendredi 1 er avril, il a publié un post sur le réseau Telegram dans lequel il écrit que Moscou ne devrait plus livrer ses récoltes aux pays jugés « inamicaux », c’est-à-dire les pays qui ont décidé des sanctions économiques contre la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine.

La nourriture est une « arme silencieuse », déclare-t-il aussi, ajoutant que les expéditions vers les pays « amis » seront réglées en roubles ou dans leurs monnaies nationales, « dans des proportions convenues ».

Regardez la réaction du chercheur Sébastien Abis suite à ces annonces :

??Va-t-on vers une RUSSIFICATION croissante des marchés mondiaux du #blé ? Après la génétique et le négoce à domicile, place à une diplomatie céréaliere pour les seuls pays amis ? Après le #gaz, Moscou va t-il demander de régler en rouble le blé que le monde lui achète ? pic.twitter.com/MsdiyxsS2X — Sébastien ABIS (@sebastien_abis) April 1, 2022

Dmitri Medvedev ajoute que la Russie n’achètera plus rien à ses « ennemis », rappelant qu’elle n’importe quasiment plus de produits alimentaires occidentaux depuis 2014, suite aux sanctions imposées au moment de l’annexion de la Crimée, et que la liste pourrait être étendue.

