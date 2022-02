E. Macron au salon de l’agriculture La guerre en Ukraine « ne sera pas sans conséquence » sur le monde agricole

S’il a insisté sur l’importance de la souveraineté alimentaire lors de l’inauguration du salon de l’agriculture, le 26 février, le président de la République a logiquement évoqué la situation en Ukraine, qui a écourté sa visite, et qui « ne sera pas sans conséquence » sur le monde agricole, a-t-il indiqué. Un plan de résilience est en préparation pour soutenir les exploitations agricoles dans ce contexte.

« Ce que nous sommes en train de vivre ne sera pas sans conséquences sur le monde agricole et les filières qui sont les vôtres », a prévenu Emmanuel Macron lors de sa visite au Salon de l’agriculture, le 26 février. Le chef de l’État a ainsi évoqué des conséquences sur les exportations, les débouchés notamment dans les filières du vin et des céréales, et sur l’augmentation des coûts de l’énergie.

Un plan de résilience en cours de construction

« Nous sommes en train de bâtir un plan de résilience pour sécuriser nos intrants, bâtir un bouclier en termes de coût, et apporter des réponses dans la durée car, je vous le dis, cette guerre durera et les crises qui y sont liées aussi », a indiqué Emmanuel Macron. Ce plan de résilience, en cours d’élaboration avec le ministre de l’agriculture, doit permettre de prendre les mesures nécessaires pour assurer la résilience des exploitations agricoles, pour sécuriser les revenus mais également l’approvisionnement en énergie et en intrants, a précisé l’Elysée.

Face à la crise sanitaire, à la crise climatique, à la guerre sur notre continent, pour préserver notre agriculture, l'État continuera d’apporter son aide. Mais c’est par l’engagement de toutes les filières que nous créerons les conditions de notre souveraineté alimentaire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 26, 2022

« Pour la France, il n’y a pas de sujet de souveraineté ou de pénurie, c’est un sujet de prix », a précisé de son côté Julien Denormandie, en marge de la déambulation du premier ministre. La France étant exportatrice de blé, le problème d’approvisionnement ne devrait pas se poser sur le sujet alimentaire, mais les impacts se feront davantage sentir sur les questions d’énergie.

