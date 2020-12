Brexit La négociation se prolonge sous la menace d'un veto français

• AFP

La France a menacé vendredi d'opposer son « veto » à un accord commercial post-Brexit qui ne lui conviendrait pas, au moment où Londres et Bruxelles mettent les bouchées doubles pour conclure dans les tout prochains jours.

« S'il y avait un accord sur le Bexit qui n'était pas bon (...) nous nous y opposerions », a lancé le secrétaire d'État français aux Affaires européennes, Clément Beaune, sur la radio Europe 1. Avec un veto ? « Oui. Chaque pays a le droit de veto », a-t-il averti. La France fera sa « propre évaluation » d'un éventuel texte, a-t-il précisé. « Nous le devons aux Français, nous le devons à nos pêcheurs et à d'autres secteurs économiques », a souligné Clément Beaune, répétant que le risque d'un non-accord « existe » et qu'il « faut s'y préparer ».

Ce coup de pression sur les négociations du Brexit traduit l'inquiétude croissante de la France de voir l'UE accorder trop de concessions aux Britanniques, afin d'éviter un « no deal » au 31 décembre, jour de la rupture définitive de Londres avec le continent. Selon un diplomate européen, cette inquiétude est partagée par d'autres capitales, comme Rome, Madrid, Bruxelles et Copenhague. « Nous ne voulons pas nous enfermer dans une relation déséquilibrée pour les décennies à venir », explique-t-il.

« Garantir l'unité »

Signe des divergences qui gagnent les États membres, plusieurs sources européennes affirment à l'inverse que l'Allemagne, qui occupe la présidence tournante de l'UE, et la Commission européenne cherchent à obtenir un accord « à tout prix ». « Nous allons tenir bon jusqu'au dernier moment, la dernière seconde de ce processus pour garantir l'unité entre nous », a assuré vendredi le président du Conseil européen, Charles Michel.

« Il y a actuellement un processus de négociation (...) Nous allons voir dans les prochaines heures ou jours quelles seront les étapes à venir », a-t-il ajouté, expliquant que la Commission présenterait d'abord le résultat des pourparlers, avant que les États membres prennent position « en fonction de ce qui est sur la table ». Un sommet européen réunissant en personne les dirigeants des 27 est prévu les 10 et 11 décembre à Bruxelles.

Le négociateur européen Michel Barnier est à Londres depuis le début de la semaine. Il devrait y rester vendredi pour d'ultimes discussions, dans l'espoir de parvenir à un accord avant la fin du week-end, sans quoi les Européens estiment qu'un traité ne pourra être ratifié à temps par les eurodéputés. Les Britanniques, qui ont officiellement quitté l'UE le 31 janvier, cesseront d'appliquer les normes européennes le 31 décembre, mais il faut aussi laisser du temps aux parlements britannique et européen pour sa ratification.

« Questions délicates »

Sans accord pour régir leur relation au 1er janvier, le Royaume-Uni et l'UE échangeront selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce, synonymes de droits de douane ou de quotas, faisant courir le risque d'un nouveau choc économique s'ajoutant à celui de la pandémie de coronavirus. M. Barnier devait faire un point avec les États membres en fin d'après-midi, mais cette intervention semblait peu probable en milieu de journée. Trois points bloquent toujours la conclusion d'un accord : l'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques, les garanties réclamées à Londres en matière de concurrence et la manière de régler les différends dans le futur accord.

Une source gouvernementale au Royaume-Uni a souligné jeudi soir que l'UE avait apporté de nouvelles demandes, inattendues et plus strictes, sur les aides d'État, sous la pression de la France. Le secrétaire d'État aux affaires économiques, Alok Sharma, a lui déclaré à la BBC que les négociations du Brexit étaient dans une phase « difficile », avec « un certain nombre de questions délicates » encore en suspens. « Nous voulons que l'UE reconnaisse que le Royaume-Uni est une nation souveraine et indépendante. C'est sur cette base qu'un accord sera conclu », a-t-il ajouté.

