Varenne de l'eau Les chambres saluent la vision mais regrettent des « trous dans la raquette »

Très impliquées dans le Varenne de l’eau, notamment sur le deuxième volet consacré à l’adaptation des filières au changement climatique, les chambres d’agriculture saluent les conclusions des travaux et la prise de parole du Premier ministre. Elles déplorent cependant le manque de moyens dédiés à l’aide aux investissements et à l’accompagnement des agriculteurs.

Lancé en mai dernier, le Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique s’est achevé le 1 er février avec la remise au Premier ministre des principales recommandations des groupes de travail. Les chambres d’agriculture se sont particulièrement mobilisées dans le cadre de la deuxième thématique, consacrée à la transformation et à la résilience des filières face au changement climatique.

« La solution au changement climatique se fera avant tout à partir des exploitations », rappelle Olivier Dauger, président de la Chambre d’agriculture des Hauts-de-France. Pour mieux anticiper les évolutions, des analyses ont été réalisées afin d'obtenir une projection de l’évolution des températures dans les années qui viennent et les conséquences sur les différentes productions. « Ensuite, des projections agroclimatiques ont été réalisées pour évaluer les risques et les besoins pour les agriculteurs », ajoute-t-il. 79 filières ont été étudiées dans les 13 régions françaises, dans le but de déterminer un plan d’action au niveau des exploitations agricoles. Rendre opérationnels ces plans d’actions constituera l’un des principaux chantiers pour les chambres d’agriculture cette année.

[??Conférence de presse #Varenne]

Les #ChambAgri ont été impliquées dans les trois volets dès le début des travaux sur le Varenne.

Voir notre document de synthèse ?? https://t.co/plXJ5gokhJ pic.twitter.com/qaMOwxvRh7 — APCA (@ChambagriFrance) February 1, 2022

« Une solution pour tous les agriculteurs »

« Ce que l’on veut, c’est une solution pour tous les agriculteurs », précise Sébastien Windsor, président des chambres d’agriculture. Sur le volet assurantiel, « le compte y est », estime-t-il, même si un gros travail reste à mener « pour accompagner les agriculteurs dans la compréhension de ce système ».

En revanche, s’il salue l’initiative et la dynamique du Varenne, Sébastien Windsor regrette « des trous dans la raquette pour aller jusqu’au bout d’une politique cohérente ». Sur le volet de la gestion de l’eau, les mesures annoncées étaient attendues, mais le décret modifiant les volumes prélevables devra être publié rapidement pour être effectif, alors que l’échéance électorale d’avril approche, rappelle le président des chambres. Ce dernier demande également de suspendre la mise en place imminente des Sdage (schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux) alors même que les pratiques vont être modifiées par les décisions gouvernementales.

Pour les chambres, accompagner les agriculteurs et leurs exploitations face aux évolutions climatiques va nécessiter des changements importants qu’il faut accompagner, or les moyens déployés ne seront, selon elles, pas suffisants. Le financement de la recherche est un point positif, « mais il ne suffira pas pour que les solutions se mettent en place chez les agriculteurs, il nous faut la capacité à les accompagner individuellement, dans la mise en place de nouvelles cultures, l’achat de nouveaux matériels… ».

Une fois que le projet sera défini, il faudra également accompagner l’investissement, souligne encore Sébastien Windsor. « On voit des bouts de choses, notamment sur France Relance, mais tout ne passera pas par l’innovation, nous avons besoin de moyens publics », ajoute-t-il. Parallèlement, l’accompagnement à la prise de risque ne pourra pas uniquement reposer sur la MAE de transition, dotée de 22 M€ dans la future Pac, « ce qui ne me semble pas du tout à la hauteur », déplore Sébastien Windsor. Malgré la déception sur les ressources allouées, « nous avons la vision globale », salue-t-il, espérant désormais que les décisions annoncées soient mises en place rapidement.

[??#Varenne] @76sebwin " L'accompagnement public de l'agriculteur dans ses projets et les aides a l'investissement nécessaires. On a la vision globale mais il faut passer vite à la phase opérationnelle pour accompagner chaque agriculteur"

??un agriculteur, un projet, une solution — APCA (@ChambagriFrance) February 1, 2022

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net