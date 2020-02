Initiatives positives Les « Gérard de l’agriculture » remis aux pires fake-news agricoles

A l’occasion du salon de l’agriculture, l’association CoFarming a organisé une remise de prix particulière : parodiant les Gérard de la télévision, qui récompensent les pires programmes télé, les Gérard de l’agriculture ont mis en avant les pires fake-news concernant l’agriculture et relayées abondamment dans les médias.

Initiée par l’association CoFarming, avec Agridemain, Agriculteurs de Bretagne et AgriLoving, la première édition des Gérard de l’agriculture s’est tenue le 25 février au salon de l’agriculture. L’objectif : dénoncer les fake-news, nombreuses en ce qui concerne le monde agricole, tout en mettant en lumière les projets positifs du secteur.

Parmi les fake-news les plus en vue, les Gérard ont notamment distingué le rôle de l’agriculture dans la mortalité des abeilles. Première fake-news, 30 % des abeilles meurent chaque année à cause des pesticides. Faux, explique l’agriculteur Rémy Dumery, qui rétablit la vérité : « il en meurt beaucoup, mais le premier problème, c’est la faim : il faut donc replanter des fleurs pour les nourrir ». Autre fake-news très présente dans les médias et relayée notamment par L214 : il faut 15 000 litres d’eau pour un kilogramme de viande. Une information très bien démentie par l’éleveur et youtubeur Etienne Fourmont : 90 % de cette eau provient de la pluie.

Bravo @agrikol pour ton partage sur la fake News 15000l d’eau pour 1kg de viande : 95% de l’eau utilisé est de l’eau de pluie ! ???? pic.twitter.com/Gx5fO9cAj7 — #CoFarming (@Co_Farming) February 25, 2020

