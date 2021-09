Solidarité du monde agricole Les Journées nationales du don agricole se poursuivent jusqu’à fin septembre

Organisées cette année tout le mois de septembre, les Journées nationales du don agricole, initiées par l’association Solaal, se poursuivent jusqu’au 30 septembre : visites de fermes, glanages solidaires, dons de produits frais sont au programme dans toute la France.

Portée par l’association Solaal et ses six antennes régionales, la 7e édition des Journées nationales du don agricole se tient tout ce mois de septembre. Près de 40 évènements ont déjà eu lieu dans toute la France, permettant de collecter 168 tonnes de produits frais qui seront données aux associations d’aide alimentaire.

Chez SOLAAL on organise la générosité des agriculteurs depuis 2013 et ce n'est pas une fake news ! ??#DonAgricole #JNDA https://t.co/eC800s7lRn — SOLAAL (@SOLAAL_) September 20, 2021

Jusqu’au 30 septembre, les actions continuent : visite pédagogique d’une ferme céréalière avec les Restos du Cœur du Haut-Rhin à Ensisheim (Haut-Rhin), le 27 septembre, dons de produits frais au marché d’intérêt national (MIN) de Chateaurenard (Bouches-du-Rhône), cueillette solidaire de pommes par des élèves de la MFR de Blangy-le-Château (Calvados), glanages solidaires…

L’association Solaal a pour objectif de faciliter les liens entre donateurs des filières agricole et alimentaire, d’une part, et les associations d’aide alimentaire, d’autre part. Reconnue d’intérêt général, elle rassemble un grand nombre d’organisations issues des secteurs agricole, industriel, de la grande distribution, des interprofessions agricoles et alimentaires et des marchés de gros.

