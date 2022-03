Élection présidentielle Les propositions des candidats sur l'agriculture

Indépendance, souveraineté, circuits courts : les candidats à la présidentielle fourmillent d'idées pour soutenir l'agriculture. Voici leurs propositions, selon l'ordre officiel, à la veille de l'audition de certains d'entre eux lors du congrès de la FNSEA, à Besançon (Doubs).

Nathalie Arthaud : « Ne pas culpabiliser de ne pas acheter en circuit court »

Fidèle à son engagement à ne pas faire de promesses, la candidate Lutte Ouvrière Nathalie Arthaud ne fait pas de propositions pour l'agriculture dans le cadre de la présidentielle 2022. Elle refuse toutefois de « culpabiliser » les consommateurs qui n'auraient pas les moyens d'acheter des produits en circuit court. « Il faut se poser la question de l'organisation de la société. On serait capable de nourrir la planète, mais on ne le fait pas », a-t-elle soutenu récemment sur LCP.

Fabien Roussel veut une loi agricole

Le communiste Fabien Roussel veut « une loi d'orientation et de programmation agricole » pour « garantir des prix de base rémunérateurs du travail paysan » et contenir « les prix des produits industriels nécessaires à la production ». Il dénonce « le scandale » des « matières premières agricoles, comme le blé ou le maïs, (qui) deviennent des actifs financiers sur lesquels des banques, des fonds d'investissement font le choix de spéculer ».

Emmanuel Macron favorable à l'indépendance agricole

Dans son programme, le président sortant Emmanuel Macron promet « d'investir massivement pour l'indépendance agricole » de la France. Afin de placer le pays « en tête » dans ce secteur au même titre que dans les énergies renouvelables ou les batteries, il prévoit aussi une loi d'orientation sur l'installation, le foncier, la formation et l'accompagnement des agriculteurs. Il souhaite aussi que les objectifs du programme européen Farm to fork (de la ferme à la fourchette) soient revus.

Jean Lassalle promet le « renouveau de l'agriculture »

Jean Lassalle, qui s'érige en candidat de la ruralité dans cette campagne, promet le « renouveau de l'agriculture » s'il devient président le 24 avril. Il veut interrompre aussitôt la négociation des traités de libre-échange et revoir la distribution de la Pac en faveur des petits agriculteurs. Il envisage aussi d'exonérer de taxes les héritages agricoles.

Des circuits courts pour Marine Le Pen

Marine Le Pen (RN), qui entend sortir l'agriculture des traités de libre-échange, prône le « localisme » et les « circuits courts », par opposition au « globalisme ». Face à la guerre en Ukraine et la flambée des prix des matières premières, elle promet des « mesures d'urgence » pour l'agriculture et le « quoi qu'il en coûte ».

Éric Zemmour propose une taxe carbone aux frontières de l'UE

Comme nombre d'autres candidats, l'ex-polémiste d'extrême droite Éric Zemmour veut « une taxe carbone aux frontières européennes ». Cette mesure permettrait de protéger la production agricole française face à la concurrence de produits qui ne sont pas soumis aux mêmes normes de production.

Jean-Luc Mélenchon souhaite améliorer les conditions sociales

Partant du constat qu'un « suicide » se produit « chaque jour » dans le monde agricole et qu'un agriculteur sur cinq « vit sous le seuil de pauvreté », l'insoumis Jean-Luc Mélenchon s'est fixé l'objectif de transformer les conditions sociales « des agricultrices et agriculteurs ». Le candidat entend également « assumer la souveraineté alimentaire » du pays.

« Priorité aux jeunes » selon Anne Hidalgo

La socialiste Anne Hidalgo, dont l'objectif est « d'atteindre 30 % de la surface agricole utile en agriculture biologique en 2030 », donnera « la priorité absolue à une politique d'installation des jeunes agriculteurs, de lutte contre l'accaparement des terres et l'artificialisation des sols ». Elle veut interdire le glyphosate et les néonicotinoïdes « dans les 100 premiers jours » de son quinquennat.

Yannick Jadot prône la « sortie totale des pesticides »

Pourfendeur de longue date de l'agriculture productiviste, l'écologiste Yannick Jadot veut « réinstaller les agriculteurs dans les campagnes, avec des revenus agricoles décents ». Il propose la sortie totale des pesticides à l'horizon 2030. Pour lui, « l'agriculture biologique doit être au cœur de la politique agricole et l'argent de la Pac doit servir à la transition des fermes vers le bio ».

Valérie Pécresse envisage un « bouclier européen »

Valérie Pécresse (LR) appelle l'UE à mettre en place « un bouclier pour protéger les agriculteurs contre les conséquences de la guerre en Ukraine qui va renchérir à la fois le gaz et un certain nombre de produits de première nécessité pour nos agriculteurs ». Elle promet de baisser la taxation foncière des propriétés non bâties ainsi que les cotisations des retraites agricoles.

Philippe Poutou dit « non au productivisme »

Le candidat anticapitaliste Philippe Poutou veut le retour à une agriculture paysanne « libérée du productivisme ».

Nicolas Dupont-Aignan préconise « l'exception agricole »

Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan veut une « exception agricole », sur le modèle de « l'exception culturelle » française, à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et dans tous les accords commerciaux.

Pour les lecteurs de Terre-net, auxquels la rédaction avaient donné la parole, la priorité pour cette élection présidentielle est la souveraineté alimentaire

