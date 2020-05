Rapports de l’EFSA sur les pesticides La réglementation européenne suffisante pour prévenir l’effet cocktail

L’EFSA, l’agence européenne de sécurité des aliments, a rendu publics le 29 avril les résultats de deux évaluations relatives à l’exposition cumulée aux pesticides à travers l’alimentation humaine, et ses conclusions s’avèrent plutôt rassurantes quant à un potentiel « effet cocktail ». « Le risque pour le consommateur associé à une exposition cumulée par l’intermédiaire de l'alimentation est, avec des degrés variables de certitude, inférieur au seuil qui requiert une action réglementaire et ce, pour tous les groupes de population couverts », estime ainsi l’agence.

Ces deux publications sont deux rapports pilotes, qui portent l’un sur deux effets chroniques sur le système thyroïdien, l’autre sur deux effets aigus sur le système nerveux. Les résultats ont été obtenus à partir des données de surveillance sur les résidus de pesticides dans les produits alimentaires, recueillies par les États membres de l’UE entre 2014 et 2016, et qui ont été combinées aux données sur la consommation alimentaire de dix groupes d’individus variés. Ces groupes ont été sélectionnés afin d'obtenir une répartition représentative de zones géographiques et de tranches d'âge différentes : enfants en bas âge (Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni), autres enfants (Bulgarie, France, Pays-Bas), et adultes (Belgique, République tchèque, Allemagne, Italie).

