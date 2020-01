Sondage Pour 47 % des Français, l’agriculture doit être un secteur d’action prioritaire

Dans le dernier baromètre « bilan et perspectives » publié par Harris Interactive, l’agriculture est considérée comme un domaine d’action prioritaire pour presque la majorité des Français. Ils ne sont cependant que 33 % à être optimistes quant aux évolutions du secteur au cours de l’année à venir.

D'après le dernier sondage sur la façon dont les Français ont vécu 2019 et leur état d'esprit pour 2020, réalisé par Harris Interactive* et publié le 6 janvier, 47 % des Français placent l’agriculture comme l’un des domaines d’actions qui devraient être prioritaires pour le gouvernement au cours de l’année 2020, à égalité avec la croissance économique. Il s’agit de l’un des rares secteurs qui progressent en matière de priorité par rapport à 2019 (+ 2 points), avec la transition énergétique (+ 2 points) et la fin de vie (+ 1 %).

Néanmoins, seuls 33 % des interrogés sont optimistes quant à l’évolution de la situation de ce secteur d’activité en 2020, soit tout de même 3 points de plus que l'année dernière.

Les priorités des Français restent cependant le système social (66 %), la lutte contre le terrorisme (64 %), le pouvoir d’achat (64 %) et le chômage (61 %), soit les mêmes domaines d’action que l’année dernière mais dans des proportions et un ordre différents. Les Français priorisaient, pour 2019, le pouvoir d’achat à 73 %, puis la lutte contre le terrorisme, le chômage, et le système social.

Globalement, 55 % des Français s’avèrent également optimistes pour cette nouvelle année, soit davantage que l’année dernière (49 %).

*Sondage réalisé pour RTL par Harris Interactive via une enquête en ligne réalisée entre le 26 et le 30 décembre 2019 auprès d’un échantillon de 2568 personnes, représentatif des Français âgés de 18 et plus.

