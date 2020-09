Coopératives agricoles Une plateforme d’informations sur la révision dédiée aux coopérateurs

Dans le cadre du contrôle, dit « révision coopérative », qui a lieu tous les cinq pour vérifier la conformité des organisations et de leur fonctionnement, une plateforme a été mise en ligne par le Haut Conseil à la Coopération Agricole et l’Association nationale de révision.

Tous les cinq ans, les sociétés coopératives et leurs unions (y compris les Cuma) doivent se soumettre à un contrôle, la « révision coopérative », qui vérifie la conformité de l’organisation et de son fonctionnement vis-à-vis des principes et des règles de la coopération.

Pour permettre aux associés coopérateurs de mieux comprendre l’objectif de la révision, le Haut conseil de la coopération agricole (HCCA) et l’Association nationale de révision (ANR) ont mis en place une plateforme accessible en ligne depuis le 18 juin.

« En cliquant sur les différentes rubriques proposées sur le site, les visiteurs sont amenés à mieux comprendre l’intérêt de la Révision, les normes d’application, les cas de déclenchement ou encore le rôle de chacune des structures qui organisent le contrôle », expliquent les deux organisations en charge de la révision.

Six fédérations sont agréées pour la révision au sein des coopératives agricoles (cinq en France métropolitaine et une à la Réunion).

