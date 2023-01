La récolte de soja du Brésil, annoncée record, retardée par les pluies

La récolte de soja du Brésil est annoncée record cette année : l’USDA annonce une moisson historique à 153 Mt (contre 129,5 Mt l’an dernier) et le Conseil international du grain table sur 149 Mt (126,5 Mt l’an dernier).

Production brésilienne du soja (©CIC)

Les retours de rendements « confirment le très haut potentiel de production nationale cette année », soulignait notre expert Marius Garrigue sur Terre-net, il y a quelques jours.

La moisson est néanmoins retardée par les pluies : d’après le cabinet AgRural, seulement 5 % des surfaces étaient récoltées le 26 janvier, contre 10 % l’an dernier à la même date. Dans l’État du Mato Grosso, principal producteur de soja, la semaine dernière a été l’une des plus humides en 30 ans à cette époque, mais les précipitations devraient s’atténuer dans les jours qui viennent.

Soybean harvest in Mato Grosso, Brazil advanced to 14% complete down v LY’s 32% & slower than 5yr avg pace of 20%. #soybeans #Brazil ?????? pic.twitter.com/XAnT0bQtN9