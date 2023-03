Semis, foin, ensilage d'herbe... : quelle météo pour le printemps 2023 ?

L'hiver 2022-2023 s'achève avec un déficit hydrique notable, avec un mois de février particulièrement sec ! Les pluies de ce début mars sont-elles le début d'un temps plus humide sur la France ou au contraire, qu'une parenthèse ?

Pois, betteraves, lin, pommes de terre, maïs... quelles seront les conditions de semis de ces cultures ? Et pour mai-juin, les travaux de fenaison se réaliseront-ils dans le sec ?

MeteoNews nous livre ses tendances saisonnières pour les mois d'avril, mai et juin 2023, avec une fiabilité estimée à 60 %.

Un mois d'avril classique

Les tendances météo pour avril 2023. (©MeteoNews)

Ecarts de températures : + 0,8 degré

Précipitations : de saison

Ensoleillement : de saison



Avril 2023 s'annonce a priori très classique sur la France, partagé équitablement entre périodes anticycloniques, calmes et sèches, et conditions dépressionnaires plus agitées voire venteuses et humides. En conséquence : un temps globalement de saison notamment côté précipitations et ensoleillement !

Les températures quant à elles devraient tout de même être supérieures aux normales saisonnières, plus particulièrement des Pyrénées aux régions centrales jusqu'aux frontières de l'est. Quelques gelées tardives compensées par des petits pics de chaleur précoces sont envisagées.

Mai s'annonce pluvieux et sombre

Les tendances météo pour mai 2023. (©MeteoNews)

Ecarts de températures : - 1,3 degrés

Précipitations : fréquentes et abondantes

Ensoleillement : faible



Mai 2023 pourrait bien être « pourri » sur la France, à la fois très frais, pluvieux et sombre. En effet, des basses pressions fluctuant entre les îles Britanniques et la mer Baltique dirigeraient un courant d'ouest à nord frais et humide sur notre pays. Résultat : une fraîcheur marquée et des potentielles gelées tardives. Un contexte très humide est également attendu avec des passages pluvieux fréquents et intenses.

Cette situation très dépressionnaire devrait aussi donner un ensoleillement particulièrement faible pour la saison. Un truc pour vous rassurer ? Les 37 % de marge d'erreur…

Un mois de juin de saison

Les tendances météo pour juin 2023 (©MeteoNews)

Ecarts de températures : + 0,8 degré

Précipitations : de saison, sec dans le sud-est

Ensoleillement : de saison, important dans le sud-est



Les conditions climatiques du mois de juin 2023 s'annoncent assez classiques en France, alternant périodes chaudes et ensoleillées et quelques passages pluvieux, donnant au final un mois dans les clous quasiment partout côté températures, précipitations et ensoleillement.

Il devrait tout de même faire plus chaud que d'habitude des Pyrénées au quart sud-est jusqu'en Alsace, dans un contexte sec près de la Méditerranée et bien ensoleillé.