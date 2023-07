Quelle météo pour les semis de colza et les ensilages de maïs ?

Dans quelles conditions météo vont se dérouler les semis de colza, les ensilages des maïs et les autres travaux des champs ? Faut-il s'attendre à un temps pluvieux ou au contraire à de la chaleur et du sec ?

MeteoNews nous livre ses tendances saisonnières pour les mois d'août, septembre et octobre 2023.

Août 2023 dans la lignée de juillet

Les tendances météo en août 2023 sur l'Europe selon MeteoNews. ( © MeteoNews)

Température : + 1,5 degrés

Précipitations : sec, orages sur les Pyrénées

Ensoleillement : important

La tendance chaude de juillet pourrait perdurer en août. Soleil et chaleur soutenue voire temporairement caniculaire devraient en effet s'imposer largement sur le pays au cours de ce mois, un peu moins vers les côtes de la Manche.

Un peu comme en juin, l'activité orageuse s'annonce importante au gré d'un marais barométrique souvent présent, donnant donc des précipitations potentiellement abondantes.

De la pluie pour septembre

Les tendances météo en septembre 2023 sur l'Europe. ( © MeteoNews)

Température : - 0,2 degré

Précipitations : excédentaires, orages

Ensoleillement : faible

Des conditions dépressionnaires récurrentes situées entre la Scandinavie et l'Italie devraient largement influencer les conditions météo sur la France en septembre prochain, apportant des pluies à la fois fréquentes et abondantes sur tout le pays. Ces pluies prendraient souvent un caractère orageux dans le sud-est où des épisodes cévenols ou méditerranéens précoces et nombreux seront à craindre.

Côté thermomètre, peu d'écart entre nuits douces et journées fraîches, donnant un mois de saison ou très légèrement déficitaire. L'ensoleillement s'annonce faiblard pour la saison sous ces conditions dépressionnaires omniprésentes.

Un temps sombre et pluvieux en octobre

Les tendances météo en octobre 2023 sur l'Europe selon MeteoNews. ( © MeteoNews)

Température : + 0,5 degré

Précipitations : abondantes, orages

Ensoleillement : faible

Les basses pressions circulant entre les îles Britanniques, le proche Atlantique et la Méditerranée devraient transiter fréquemment par la France, pouvant s'accompagner de coups de vent voire de tempêtes précoces.

Des pluies fréquentes et copieuses sont ainsi attendues partout et plus particulièrement sur les régions de l'ouest et du sud. Des épisodes pluvio-orageux de type méditerranéen ou cévenol risquent d'être très fréquents et intenses sur les régions du sud-est. Quant à l'ensoleillement, il devrait être bien inférieur aux chiffres habituels.