Résultats 3eT en hausse mais augmentation de la dette nette en vue chez Tereos

Lors de ce trimestre clos fin décembre, le bénéfice net du deuxième sucrier mondial a progressé de 5 %, à 94 millions d'euros, tandis que son excédent brut d'exploitation (Ebitda) a enregistré une croissance de 37 % en données ajustées, à 305 millions d'euros, selon un communiqué. Son chiffre d'affaires a lui bondi de 34 % à 1,8 milliard d'euros.

« Les résultats sont portés par la hausse des prix (sucre, alcool, éthanol et produits sucrants) combinée à un bon pilotage des coûts », met en avant Tereos, propriétaire des marques Béghin Say et La Perruche qui a renoué avec les bénéfices lors de l'exercice précédent. Concernant la division Sucre et Renouvelables, le chiffre d'affaires est en hausse de 25 % pour l'Europe et de 96 % pour l'international.

Le groupe précise qu'en France, les rendements de la campagne sucrière 2022/23 qui s'est achevée mi-janvier « sont inférieurs à la moyenne des cinq dernières années ». Au Brésil, la campagne est en hausse par rapport à l'année précédente « mais demeure en deçà de la moyenne des cinq dernières années ».

Au premier semestre 2022, les ventes de Tereos ont bondi de 35 % et la dette a reculé.

Du côté de l'activité Amidon, Produits sucrants et Renouvelables, le chiffre d'affaires s'affiche en hausse de 17%. Tereos rappelle également que son activité sucrière en Roumanie a été reprise par deux investisseurs indépendants roumains, et « se félicite d'avoir trouvé un repreneur pour le site industriel de Ludus, pour lequel le groupe avait annoncé un projet de fermeture en 2021 ».

Au titre des prévisions pour la fin de son exercice, Tereos indique que « comme anticipé, la forte hausse des prix des matières premières et de l'énergie ont conduit mécaniquement à une augmentation » de ses besoins financiers « et donc du niveau de dette nette à partir du troisième trimestre de l'année 2022/23 ». Le groupe prévient que « cet impact va persister au quatrième trimestre » et que « la dette nette du groupe à fin mars 2023 est donc anticipée en hausse par rapport à fin mars 2022 ». À fin décembre, sa dette nette s'élevait ainsi à 2,91 milliards d'euros, contre 2,38 milliards à fin mars 2022.