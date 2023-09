« Les industriels n'ont pas joué le jeu », selon le PDG de Carrefour

« Je n'ai aucun plaisir à ce petit jeu qui consisterait à mettre la responsabilité sur les industriels mais c'est la réalité, ils n'ont pas joué le jeu de la négociation », a déclaré sur BFM TV le PDG de Carrefour et nouveau président de la Fédération professionnelle des supermarchés (FCD). « Sur les 75 (grands industriels concernés par les négociations anticipées prévues par le gouvernement pour 2024), j'en ai 50 qui ne me prennent pas au téléphone », a-t-il assuré.

Le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait déclaré un peu plus tôt sur la même chaine qu'« il y aura un texte de loi, sans doute dans le courant du mois d'octobre, pour avancer ces négociations commerciales qui devaient finir en mars 2024 et qui finiront à la fin de l'année 2023, à une ou deux semaines près ». « Dans un cadre législatif, de manière obligatoire, on va devoir se mettre les uns en face des autres et normalement quand on est les uns en face des autres, on arrive à négocier », selon Alexandre Bompard. « Si nous négocions entre le 1er octobre et le 31 décembre, à partir de janvier on devrait voir le niveau d'inflation baisser de manière significative », a-t-il jugé.

Le gouvernement a annoncé cette semaine avoir obtenu une baisse de prix ou un blocage du prix sur 5 000 produits en rayons. Carrefour affichera une baisse sur 1 100 produits, de « 10 % en moyenne » et « tout de suite », dont « une majorité de produits alimentaires », selon Alexandre Bompard. Et « on va le faire jusqu'au 31 décembre ». Sur la périodicité des négociations commerciales, le PDG de Carrefour a jugé que « le seul pays où ça se passe si mal, où la relation avec les industriels est aussi dégradée, c'est la France et c'est le seul pays où les négociations sont annuelles ».

Il s'est également dit « largement convaincu » qu'au premier trimestre 2024 « on sera largement au dessous de 10 % » d'inflation alimentaire (qui était de 11,1 % en août, contre 12,7 % en juillet). « J'espère qu'on sera plus près de 5 % et j'espère un peu au dessous, mais on ne sera pas à zéro. Le temps de l'inflation alimentaire à zéro est derrière nous », a-t-il dit.