Cercosporiose : un plateau d’experts pour détailler les recommandations 2023

Il s’agit aujourd’hui de la maladie qui déclenche votre premier et votre deuxième traitement fongicide, dans un contexte de raréfaction des solutions disponibles et en parallèle, d’apparition croissante de résistances à certaines des molécules toujours utilisables. Dans ce cadre, comment faire pour préserver l’efficacité des solutions fongicides qui restent encore à votre disposition ?

Que diriez-vous de mettre à profit votre pause-café sucrée de la mi-journée (à la betterave, bien sûr), en écoutant les conseils d’experts de la question ?

Jeudi 9 mars 2023, de 13h30 à 14h30,

La Factory de Terre-net rassemble pour vous les spécialistes de l’ITB, de l’Inrae, de SESVanderHave et d’Adama.

À la lumière des tout derniers résultats de recherche se rapportant à l’apparition des phénomènes de résistance, ils vous éclaireront sur les leviers qui vous permettront d’adapter votre stratégie de lutte contre la cercosporiose.

Après un rappel sur la maladie, ses conditions de développement et un point sur sa progression, l’ITB et l’Inrae proposeront un état des lieux précis des résistances dans l’Hexagone, en présentant la synthèse du projet Recife initié en 2019 par l’ITB en collaboration avec l’Inrae et l’Anses qui vient de s’achever et dont l’objectif était de mieux connaître les résistances aux fongicides chez Cercospora beticola en France pour lutter plus efficacement contre ce bioagresseur. Adama complètera le tableau en détaillant les résultats des monitoring mis en place depuis 5 ans autour de deux de ses solutions fongicides sur le territoire. L’ensemble des mesures prophylactiques qui permettent de réduire l’apparition de la maladie seront rappelées, avec un focus "choix variétal" animé par un expert du semencier SESVanderHave. L’échange s’achèvera sur un éclairage des programmes fongicides de demain.