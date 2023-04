Jan-Hendrik Mohr succède à Thomas Böck à la direction de Claas

Claas vient de nommer Jan-Hendrik Mohr à la présidence depuis le 1er avril 2023. Thomas Böck, désormais ancien PDG, avait décidé de quitter son poste pour se consacrer à de nouvelles tâches. Les associés et la direction du groupe ont pris connaissance de cette décision avec beaucoup de regret et ont trouvé son successeur, un homme expérimenté en la personne de Jan-Hendrik Mohr.

Cathrina Claas-Mühlhäuser, présidente du Conseil de surveillance du groupe Claas, a déclaré : « Jan-Hendrik Mohr jouit d'une grande estime chez Claas et dans l'agroéquipement. Il connaît la marque mieux que quiconque et a fait ses preuves au cours de ses longues années d'activité à différents postes de direction. Il a marqué l'entreprise de son empreinte. Avec ses collègues de la direction du groupe et tous les collaborateurs, il s'appuiera sur le travail couronné de succès de son prédécesseur et conduira Claas avec courage vers l'avenir. C'est pourquoi je suis très reconnaissante que Jan-Hendrik Mohr assume maintenant la responsabilité de PDG du groupe ». L'ingénieur diplômé travaille depuis 1984 au sein du groupe et assume de nombreuses responsabilités. Depuis 2008, il est membre de la direction et assurait actuellement le poste de responsable de la business unit "récoltes céréalières".

Thomas Böck a tiré sa révérence après 16 ans chez Claas

Thomas Böck a poursuivi : « Depuis l'été dernier, j'ai mûri le souhait de relever de nouveaux défis après plus de 16 années passées chez Claas, dont presque quatre en tant que PDG. Le moment est bien choisi pour un changement : le groupe est sorti renforcé des différentes crises et se porte actuellement très bien. Pendant mon mandat de PDG, le chiffre d'affaires a dépassé les 5 milliards d'euros. Malgré les crises, nous allons réaliser un excellent résultat au cours de cet exercice. »