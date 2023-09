Pour son semoir Chief, Agrisem s’allie avec un leader américain de la précision

Le semoir Chief a été officiellement présenté par Agrisem lors du dernier salon Innov-Agri, qui s’est tenu du 5 au 7 septembre à Outarville (Loiret). Il est le fruit d’une alliance avec l’entreprise américaine Precision Planting. « C’est un leader reconnu dans son domaine, qui nous apportent sa technologie et nous, nous amenons notre savoir-faire, particulièrement au niveau du châssis », appuie Fabien Chollet, responsable produit du constructeur français. Le Chief est en vente depuis le mois de juin.

Contrôle de la pression au sol, système de fermeture, rappui de la graine, tubes de descente… La société Precision Planting, fondée en 1993 dans le centre de l’Illinois, est spécialisée dans les opérations de semis. Elle dispose aux États-Unis, depuis 2018, d’un site de recherche de 81 hectares, ouvert aux agriculteurs, pour tester en direct ses innovations.

Une mise à jour garantie

« Le Chief est issu de 8 années de développement. Il permet de localiser l’apport d’engrais, liquide ou solide, en 3D autour de la graine. Des capteurs calculent la pression 200 fois par seconde, pour pouvoir l’adapter et assurer une levée régulière des cultures… », avance Fabien Chollet. Semoir évolutif, il est possible d’ajouter des équipements au Chief au fur et à mesure des besoins. « L’élément semeur américain étant une référence en la matière, la mise à jour fait partie de la philosophie du produit tout au long de sa vie », souligne le constructeur.

Ce semoir monograine est disponible de 3 à 12 m de large, 40 à 80 cm d’écartement, porté ou traîné de 4 à 24 rangs. « Il offre six avantages : une réduction jusqu’à 30 % de la dose d’engrais, une meilleure valorisation de l’eau par l’écart entre graines, une levée régulière des cultures, plus de graines à l’hectare pour un meilleur stockage du carbone, une pression au sol et une gestion de position optimisées, et une fermeture de sillon efficace même en terre argileuse », résume-t-on chez Agrisem.