Le système coopératif agricole garant de la souveraineté alimentaire

Les Septièmes Assises de la Coopération et du Mutualisme se sont tenues à Paris, le 5 avril 2023. À cette occasion, Arnaud Gaillot et Dominique Chargé, respectivement présidents des Jeunes Agriculteurs et de la Coopération agricole, ont abordé, avec d’autres intervenants, le thème de la gestion des grands risques à venir.

Le modèle coopératif est adéquat face aux crises actuelles

Durant le congrès, les porte-parole du monde agricole se sont exprimés sur la question des enjeux de la souveraineté alimentaire par temps de crise. Dans ce contexte, « le modèle coopératif est pertinent pour relever le défi de la souveraineté alimentaire car il est le seul à faire le lien entre la production et la consommation » affirme Dominique Chargé.

"Le modèle coopératif est pertinent pour relever le défi de la souveraineté alimentaire car il est le seul à faire le lien entre la production et la consommation", témoigne @ChargeDom, aux 7ème assises de la coopération et du #mutualisme. pic.twitter.com/xAp0SJqBgG — La Coopération Agricole (@lacoopagricole) April 5, 2023

Dans un monde en perte de stabilité, marqué par la fin de l’abondance, la nécessité de devoir bientôt nourrir 9 ou 10 milliards d’humains représente ainsi un enjeu capital. Le président de la Coopération agricole a rappelé que les coopératives fournissent à l’heure actuelle 70 % de la production agricole et 40 % de l’agroalimentaire en France. Il s’agit donc d’un secteur vital qui a permis d’organiser, stabiliser et moderniser l’activité agricole sur les territoires. Et ceci, en dépit d’une perception parfois en demi-teinte de ce modèle, également traversé par une crise du désengagement de ses adhérents.

L’agriculture un bien commun à préserver

Le taux de l’inflation de 15 % entre 2022 et 2023 dans le secteur alimentaire, selon l’Insee, souligne l’importance du rôle des agriculteurs dans un monde à nouveau en proie aux pénuries et à des tensions économiques exacerbées. » Le Covid a provoqué une prise de conscience que l’alimentation n’était pas un bien acquis et que les pénuries pouvaient intervenir » constate Arnaud Gaillot des JA. En parallèle, la guerre en Ukraine a quant à elle soulevé la question de la dépendance alimentaire vis-à-vis des autres pays. Un temps mal aimé, et victime d’agribashing, le monde agricole retrouve sa place centrale. « L’opinion publique a mieux compris avec les différentes crises que l’agriculture est un bien commun qu’il faut savoir préserver » affirme Thierry Blandinières, directeur général de l'union de coopératives agricoles Invivo. Néanmoins, les nouveaux défis climatiques et géostratégiques rendent nécessaire une mutation du secteur afin de répondre aux enjeux de la souveraineté alimentaire.

Une transition agricole et écologique nécessaire

L’un des défis majeurs du système coopératif agricole est de gagner en compétitivité afin de nourrir les populations dans les meilleures conditions. « L’agriculture doit produire plus, mieux et durable » assène Thierry Blandinières. Au-delà de l’adaptation nécessaire aux nouvelles contraintes climatiques, la maîtrise de la chaine alimentaire constitue une problématique fondamentale pour l’avenir du système coopératif. La réussite de ce système repose sur l’importance de la régulation de la production et de la rémunération des producteurs.

En conséquence, une mutation du secteur agricole s’avère indispensable afin d’acquérir une meilleure emprise sur le secteur, du stade de la production à la livraison au consommateur final. « L’investissement dans l’aval et dans la distribution afin de maîtriser toute la chaîne de valeur est la prochaine étape » estime Dominique Chargé.