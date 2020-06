Weather Market Les pluies arrivent trop tard en Europe

Les conditions climatiques s’améliorent dans de nombreuses régions, mais l’arrivée de pluies sur l’Europe de l’Ouest est désormais trop tardive.

Le retour des pluies en Europe augmente le risque maladie. (©PixaBay)L’Europe reste soumise à un déficit hydrique important qui plombe l’ensemble des cultures d’hiver. Les prévisions à quinze jours anticipent certes de nombreuses pluies, mais celles-ci risquent d’arriver bien trop tard pour améliorer les potentiels et pourraient à l'inverse augmenter le risque maladie. Les parcelles de maïs et de tournesol pourraient en revanche profiter pleinement de ces améliorations.En mer Noire, les conditions sont quant à elles humides et laissent désormais anticiper une très bonne récolte ukrainienne de maïs si elles venaient à se maintenir. La Russie connaît également des conditions hydriques favorables au blé d’hiver. Les températures restent en revanche élevées dans les régions productrices de variétés de printemps mais les cartes météos anticipent un rafraîchissement notable ces prochains jours.Le blé US souffre du manque d'eauLa Corn Belt américaine profite elle-aussi d’un climat favorable. ...