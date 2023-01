La Chine reste le plus grand marché d'export pour les produits agricoles US

Le département américain de l’agriculture (USDA) rapporte une hausse de la valeur des exports agricoles des États-Unis vers la Chine au cours de l’exercice 2022. Ce « nouveau record » s’établit à 36,4 milliards de dollars (Md$) et s’explique à la fois par la hausse des prix mondiaux des matières premières et par la forte demande de la Chine, « malgré la baisse des volumes pour la plupart des produits ».

Exports agricoles des États-Unis vers la Chine, en valeur, par année fiscale. 2021 et 2022 ont été deux années record. (©Trade data monitor, LLC, USDA)

Avec 16,4 Md$, le soja a représenté presque la moitié de ces exports. Cela s’explique par la hausse des prix du soja en 2022 (+ 24 %) « en raison de la grave sécheresse en Amérique du sud, de la guerre en Ukraine et de l’interdiction d’exportation d’huile de palme en Indonésie », note l’USDA. Qui rappelle que la Chine est le plus grand importateur de soja au monde (entre 90 et 100 Mt chaque année) pour fournir les industries de l’alimentation animale.

Les importations de céréales fourragères expliquent aussi ce record. Malgré une baisse de plus de 25 % des volumes de maïs US importés par le Chine, la valeur de ces imports n’a baissé que de 9 % en 2022, à environ 4,8 Md$, soit le deuxième plus haut niveau jamais enregistré. En cause : la hausse des prix et les besoins de la Chine en maïs américain à des prix compétitifs.

Les exportations américaines de sorgho vers la Chine ont de leur côté atteint un record de 2,2 Md$ en 2022, presque trois fois plus qu’il y a deux ans, avec un volume « légèrement supérieur » : alors que les prix du maïs flambaient, le sorgho a été une alternative compétitive pour les producteurs chinois d’aliments pour animaux. « La Chine a représenté près de 90 % du volume total des exportations de sorgho des États-Unis », précise l’USDA.

L’organisation rappelle qu’en 2019, les tarifs de rétorsion mis en place par la Chine avaient mené à des imports de produits agricoles US au plus bas depuis plus d’une décennie. C’est aujourd’hui de l’histoire ancienne. À la faveur de l’accord sino-américain Phase one agreement conclu en 2020, « la Chine est redevenue le premier acheteur de l’agriculture américaine » et devrait le rester en 2023, pour la troisième année consécutive.