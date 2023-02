La récolte céréalière mondiale est en baisse, une première en quatre campagnes

Selon les prévisions du mois de février du Conseil international des céréales (CIC), la production mondiale de grains pour la campagne de commercialisation 2022/23 atteindrait 2 248 Mt et non plus 2 256 Mt comme estimé précédemment. Ce rognage d’un mois sur l’autre s’explique surtout par « une détérioration des perspectives pour le maïs (États-Unis et Argentine) ».

Après une récolte céréalière mondiale en hausse ces quatre dernières années, cette estimation représente une chute de 42 Mt par rapport à la campagne 2021/22, soit environ - 1,9 %. De fait, « une baisse des moissons de maïs et de sorgho l’emporte sur des hausses pour le blé, l’orge et l’avoine », précise le CIC. D’une campagne sur l’autre, la production de blé serait en hausse de 15 Mt (- 1,9 %) et celle de maïs en baisse de 67 Mt (- 5,5 %).

Boosted by excellent yields, the 2022/23 world #wheat outturn was an all-time peak, rising for a fourth successive year, incl. record cumulative production in the eight major exporters. pic.twitter.com/zPPq9Ar59q — International Grains Council (@IGCgrains) February 16, 2023

La consommation mondiale de céréales a été de son côté élaguée de 9 Mt par rapport au chiffre du mois dernier, soit une baisse attendue de 29 Mt et 1,3 % par rapport à la campagne passée. Les stocks de fin de campagne reculeraient de 18 Mt et 3,2 %, soit « la sixième contraction successive d’une année sur l’autre » et cela « malgré une utilisation réduite dans l’affouragement et l’industrie ».

Quant aux volumes échangés, ils sont toujours estimés à 407 Mt, le « plus bas niveau en trois ans » avec une baisse de 4 % par rapport à 2021/22. Ceci s’explique par des réductions des échanges attendues pour les principales céréales.

Et pour 2023/24 ? Vers un resserrement des stocks céréaliers mondiaux