La production céréalière mondiale est annoncée en hausse en 2023/24

Dans son rapport du mois de mars, le Conseil international des céréales (CIC) livre ses projections complètes pour la campagne de commercialisation 2023/24, lesquelles prévoient une offre mondiale dopée par une production en hausse : 2 283 Mt, contre 2 250 Mt en 2022/23 et 2 291 en 2021/22.

Cette augmentation s’explique surtout par une hausse attendue de la production de maïs, à 1 202 Mt (1 150 Mt estimés en 2022/23 et 1 220 Mt en 2021/22).

La production mondiale de blé atteindrait de son côté 787 Mt en 2023/24, contre 801 Mt en 2022/23 et 781 Mt en 2021/22. Ce recul s’inscrit dans le contexte d’une baisse des surfaces et des rendements, notamment chez les principaux exportateurs.

Global #wheat production in 2023/24 is tentatively projected to retreat from the prior year’s record level amid a pullback in harvested area and yields, incl. a drop in the eight major exporters. pic.twitter.com/vqMGlzy3nN — International Grains Council (@IGCgrains) March 16, 2023

Le CIC prévoit aussi une hausse de la consommation mondiale de céréales, à 2 288 Mt (2 261 Mt en 2022/23 et 2 297 Mt en 2021/22), sous l’effet d’une hausse aussi bien en blé qu’en maïs par rapport à la campagne en cours. Cette demande relativement plus forte que l’offre se traduirait par une contraction des stocks céréaliers finaux, à 580 Mt (586 Mt en 2022/23 et 579 Mt en 2021/22).

Principalement lié à une accélération des livraisons de maïs et de sorgho à l’Asie, le total des échanges devrait de son côté augmenter légèrement après deux replis consécutifs : 411 Mt en 2023/24, contre 407 Mt en 2022/23 et 424 Mt en 2021/22.

Notons toutefois que le commerce mondial de blé est attendu en baisse, à 195 Mt, contre 199 Mt en 2022/23 et 197 Mt en 2021/22. Le CIC l’explique sur Twitter par « des approvisionnements exportables plus restreints chez les principaux exportateurs, associés à une concurrence potentiellement plus forte des alternatives alimentaires (…), avec des importations nettement plus faibles prévues par l'Europe, l'Asie du Pacifique et les anciennes républiques soviétiques.

Tighter exportable supplies in the key exporters, coupled with potentially stiffer competition from feed alternatives, could contain world #wheat trade in 2023/24, with markedly smaller imports predicted by Europe, Pacific Asia and the CIS. pic.twitter.com/hOv5KiIDpi — International Grains Council (@IGCgrains) March 17, 2023