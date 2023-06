Indonésie et Malaisie combattent les mesures européennes sur l'huile de palme

Le Parlement européen a adopté en avril une loi qui vise à interdire l'importation de plusieurs produits agricoles, lorsqu'ils contribuent à la déforestation et sont contraires aux objectifs de lutte contre le changement climatique.

Avec ce nouveau texte, l'importation dans l'UE de cacao, de café, d'huile de palme, de soja, de bois, de caoutchouc, de charbon de bois ou de viande bovine sera interdite si ces produits sont issus de terres déboisées après décembre 2020.

« Il ne faut pas que les matières premières produites par la Malaisie et l'Indonésie soient discriminées par d'autres pays », a déclaré le président indonésien, lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim. « Nous devons continuer à renforcer cette collaboration », a-t-il dit déclaré après une rencontre dans la capitale administrative de Malaisie, Putrajaya.

L'Indonésie produit plus de la moitié de la production mondiale d'huile de palme, utilisée pour la cuisson localement, mais aussi largement par l'industrie du monde entier pour des biscuits, chocolat, margarine, ainsi que la fabrication de cosmétiques.

L'Union européenne est le troisième marché pour ce produit pour la Malaisie et l'Indonésie. Mais la culture de l'huile de palme est accusée par les défenseurs de l'environnement d'encourager la déforestation des forêts tropicales dans ces pays.

L'expansion des plantations a réduit et détruit l'habitat de nombreuses espèces menacées comme les orang-outans. Les deux dirigeants se sont engagés à « coopérer étroitement contre les mesures extrêmement discriminatoires envers l'huile de palme de l'Union européenne », selon un communiqué. « Ils ont souligné que l'Union européenne devait répondre rapidement à ces mesures discriminatoires et collaborer à une résolution juste et équitable ». La Malaisie et l'Indonésie produisent conjointement quelque 85 % de l'huile de palme mondiale.