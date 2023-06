Plus de 1 300 évènements pour redécouvrir l’agriculture lors des JNAgri

Les journées de l’agriculture se dérouleront pour la troisième année consécutive les 16, 17 et 18 juin, avec plus de 1 300 évènements partout en France. Marc Fesneau, accompagné du parrain de l’édition, François Purseigle, sociologue des mondes agricoles, a officialisé le lancement des JNAgri depuis le site de Rungis ce matin. Fort de l’appui des différents partenaires de l’évènement ( Système U, Bonduelle, Inrae, l'Agence bio, l'Apecita et l'Anefa, Bienvenue à la ferme, la FNSEA et la région Île-de-France), ils ont souhaité que cet évènement participe à la redécouverte du monde agricole et de ses métiers par le grand public.

Les #JNAgri commencent aujourd'hui, pour tt le week-end 🌞!



Voilà le programme des #FrAgTw



vend 16 juin

➡️ Occitanie (30) : @terrattitude

➡️ Normandie (27) : @agri_zoom



dim 18 juin

➡️ Bourgogne (25) : @agricultrice25

➡️ Bretagne (35) : @PoussierLaurie et @OSourdinpic.twitter.com/18ytF7CYhJ — FranceAgritwittos♥️ (@Fragritwittos) June 16, 2023

Redécouvrir le monde agricole

« Les métiers agricoles sont au cœur de notre système alimentaire, de la production à la transformation en passant par la distribution. Ils nécessitent des compétences techniques pointues, une compréhension profonde des enjeux environnementaux et une capacité d’adaptation face aux évolutions technologiques. Pourtant, ces métiers souffrent parfois d’une image dépassée ou méconnue. » déclarent ainsi Axel Dauchez, fondateur de Make.org et Basile Faucheux, président de Agridemain

Ces journées initiées en 2021, à l’initiative des organisations Make.org et Agridemain répondent aux besoin des citoyens de se confronter à la pluralité des visages de l’agriculture d’aujourd’hui. Elles ont réuni 240 000 visiteurs lors des deux dernières éditions comptabilisant pas moins de 2 400 évènements, selon les organisateurs.

A lire : Un évènement national pour faire découvrir l'agriculture



Les concertations effectuées en amont de la loi d’orientation agricole ont confirmé la nécessité de rétablir le dialogue entre les agriculteurs et la société, dans un contexte de tensions grandissantes liées aux nouvelles attentes sociétales et la question du partage des ressources. Lors de ces journées de l’agriculture, il sera possible de visiter des fermes participer à des animations et appréhender la diversité des métiers agricoles. Ce sera l'occasion de mieux se familiariser avec les circuits courts, le savoir-faire des professionnels du secteur, et les diverses innovations technologiques.

Préparer l’agriculture de demain

« Nous espérons que ces rencontres inspireront de nouvelles vocations, qu’elles susciteront des passions et donneront naissance à des projets innovants. Nous sommes convaincus que l’avenir de notre agriculture repose sur la transmission des savoirs, la créativité et l’engagement de chacun », ajoute Axel Dauchez dan son message d’introduction des JNAgri

En effet, ces journées s’inscrivent dans la problématique du renouvellement des actifs agricoles, sur fond d’effondrement des effectifs et du défi démographique que rencontre la filière. « Face au départ programmé de la moitié des chefs d’exploitation français et à l’inexorable effacement des actifs familiaux, nous devons, plus que jamais, installer de nouvelles générations d’agriculteurs, mais aussi, plus largement, reconsidérer les canaux d’entrée dans la profession agricole » ajoutent les fondateurs de l’évènement.​

Vous pouvez trouver le programme détaillé des JNAgri sur le site de l'évènement