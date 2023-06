La FNSEA en campagne pour le secteur agricole sur le Tour de France

Après une première collaboration avec le Tour de France qui aura permis de toucher 8,6 millions de personnes, la FNSEA a présenté le 27 juin sa campagne pour l’édition de 2023. Le syndicat entend bénéficier de nouveau de la forte caisse de résonance médiatique de ce rendez-vous sportif populaire afin de promouvoir l’agriculture et entretenir le dialogue avec le grand public.

📢Conférence de presse de la #FNSEA aujourd'hui en présence de @rousseautrocy et @JeromeDespey. Au programme : la campagne d‘attractivité des métiers agricoles, Ma Nature, Mon Future l’Agriculture lors du @LeTour 2023 pic.twitter.com/fI4zlzD3Rf — La FNSEA (@FNSEA) June 27, 2023

L’équipe du syndicat rejoindra la caravane du Tour dès la première étape du 4 juillet avec un char reprenant la bannière de la première édition « ma nature, mon futur, l’agriculture ». La campagne de communication s’articulera autour de trois thématiques : la diversité des métiers agricoles, les opportunités d’emploi dans les villes traversées et les perspectives d’un enseignement agricole de qualité.

Des métiers qui recrutent

La perspective du départ à la retraite d’ici dix ans de 50 % des exploitants agricoles demeure une problématique majeure pour la filière agricole. Le syndicat majoritaire souhaite en conséquence profiter de cette tribune du Tour de France afin de continuer à familiariser de nouveaux publics avec un secteur toujours méconnu.

C'est également l’occasion de communiquer sur les 245 700 projets de recrutement recensés pour ce secteur selon les chiffres de Pôle Emploi. La part des emplois permanents serait notamment en hausse de 10 % par rapport à l'année dernière avec près de 42 000 projets de recrutement en cours.

Un public cible des 15-24 ans

La tranche d'âge des 15-24 ans présents sur le tour représente un vivier de 4,8 millions de personnes. « Cette campagne de proximité dans des villages qu’on anime avec des partenaires permet de mettre en adéquation une demande d’emploi avec des publics jeunes et les attirer vers nos exploitations » poursuit Jérome Despey, vice-président de la FNSEA.

En effet, les 23 FDSEA locales participantes s’appuient sur des partenaires tels que l’Anefa (Association nationale paritaire pour l’emploi et la formation en agriculture), l’Apecita (Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l’agriculture et de l’agroalimentaire) ou encore l’Onisep afin d’orienter ces nouveaux publics parfois peu réceptifs aux campagnes de communication traditionnelles.

Des animations au-delà du tour

« Nos fédérations seront mobilisées par le tour après le tour, avec des criterium "arc-en-ciel" le 4 août, le marathon du Médoc le 2 septembre et Terres de Jim les 8, 9 et 10 septembre », ajoute Jérôme Despey. Ces manifestations permettront de poursuivre le dialogue autour de l’attractivité des métiers. Le char de la fédération sera ainsi mis à disposition du réseau FNSEA afin de prolonger la communication sur le sujet du recrutement et de la diversité des métiers agricoles.

« On a vu tout l’intérêt de notre participation de l’année dernière et on est extrêmement motivés pour lancer cette deuxième édition afin de pouvoir porter nos messages et notre projet, de produire pour nourrir, d’attirer des talents et de continuer à discuter avec la société dans un moment où on parle de la loi d’orientation agricole, un sujet central pour nous », conclut Arnaud Rousseau président de la FNSEA.