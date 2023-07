83,98 % de réussite aux examens de l'enseignement agricole en 2023

Pour la session de juin 2023, le taux de réussite aux examens de l'enseignement agricole (du Capa au BTSA)atteint 83,98 %, a annoncé hier soir le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Marc Fesneau, l'équivalent de 45 535 élèves diplômés, comme l'an dernier, sur 54 221 s'étant présentés contre 52 619 l'année passée. Ce nombre plus important d'inscrits illustre « l'attractivité renouvellée des formations et des métiers » de l'agriculture, selon le ministère.

Les résultats par diplôme agricole :

- CAP agricole : taux de réussite de 91,18 % (8 077 diplômés pour 8 858 candidats inscrits) ;

- Baccalauréat technologique (STAV) : taux de réussite de 95,83 % (4 804 diplômés pour 5 013 candidats inscrits) ;

- Baccalauréat professionnel agricole : taux de réussite de 84,17 % (21 218 diplômés pour 25 209 candidats inscrits) ;

- Brevet de technicien supérieur agricole : taux de réussite de 75,53 % (11 436 diplômés pour 15 141 candidats inscrits).

« Marc Fesneau adresse à l’ensemble des diplômés ses félicitations et les remercie de contribuer ainsi, par leur engagement, à la pérennisation des métiers du vivant tellement importants pour le quotidien de tous les citoyens. Il adresse également ses remerciements à l’ensemble des équipes des établissements de formation agricole qui chaque jour offre un enseignement et un encadrement de qualité aux apprenants », précise le communiqué ministériel. « Ces jeunes diplômés bénéficieront d’une insertion professionnelle facilitée grâce aux méthodes pédagogiques développées dans l’enseignement agricole et pourront, notamment, contribuer au renouvellement des générations en agriculture sans précédent en cours actuellement.

L'enseignement agricole dispose en effet d'atouts nombreux, comme le font savoir les apprenants eux-mêmes : bénéficier de petits effectifs et d'un esprit bienveillant familial, pouvoir pratiquer sur le terrain, faire davantage de stage et de sorties pédagogiques, s'entraider entre camarades de classe, être bien accompagnés par les professeurs, notamment dans le choix et la préparation de son futur métier, prendre confiance en soi, gagner en maturité et en autonomie, échanger avec d'autres élèves en filière agricole en France et à l'étranger, développer le goût d'apprendre, son sens critique et une attitude professionnelle.

« Au centre : les jeunes, leurs projets professionnels et personnels »