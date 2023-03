De Notre-Dame-des-Landes à Bure, des projets contestés en France

Notre-Dame-des-Landes

Né dans les années 1960, relancé en 2000, ce projet d'aéroport est devenu un emblème des luttes environnementales en France, avec notamment dès 2009 l'occupation du site par des « zadistes ».

Une tentative d'évacuation massive vire au fiasco en 2012, malgré la mobilisation de plus d'un millier de gendarmes et policiers. Après des années de controverse, le projet est abandonné, début 2018, au profit d'un réaménagement de l'aéroport de Nantes (au point mort depuis).

Cigéo à Bure

En 2000, le projet Cigéo est implanté à Bure dans la Meuse. Il vise à enterrer à 500 mètres sous terre 85 000 m3 des déchets les plus radioactifs du parc nucléaire français d'ici 2035-2040.

Différents collectifs écologistes et anti-nucléaires combinent occupation, manifestations et batailles juridiques. En juillet 2022, le gouvernement signe la déclaration d'utilité publique du projet, mais des opposants déposent en septembre un recours devant le Conseil d'État.

Début 2023, une demande formelle d'autorisation a été déposée, lançant une longue phase d'instruction par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Sivens

Le 26 octobre 2014, le corps d'un militant écologiste de 21 ans, Rémi Fraisse, est retrouvé sur le chantier du barrage de Sivens (Tarn), après des affrontements d'opposants au projet avec les forces de l'ordre.

Cinq mois plus tard, le projet est abandonné au profit d'une retenue d'eau réduite de moitié. Le gouvernement fait évacuer le site occupé pendant seize mois par des « zadistes ».

LGV Lyon-Turin

Vieux de plusieurs décennies, le chantier de la ligne LGV Lyon-Turin et son tunnel de 57,5 km, est toujours en cours et la question des voies d'accès de 150 km entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne n'est toujours pas tranchée.

À l'hiver 2018-2019, plusieurs manifestations réunissent successivement à Turin des dizaines de milliers de partisans et d'opposants à cette ligne.

Le projet de LGV du Sud-Ouest (GPSO) qui prévoit de relier Bordeaux à Toulouse et à Dax et dont les travaux devraient commencer l'an prochain, est également critiqué par des élus et des militants en Nouvelle-Aquitaine.

Europacity dans le Val-d'Oise

Le projet Europacity, un mégacomplexe de commerces et de loisirs prévu à Gonesse (Val-d'Oise) qui hérissait défenseurs de l'environnement, syndicats agricoles et petits commerçants, a été enterré fin 2019 par Emmanuel Macron.

Mais le devenir de 280 hectares de terres agricoles du Triangle de Gonesse avec notamment le projet d'une gare de métro du Grand Paris et l'extension du marché de Rungis restent un point de crispation entre élus locaux et militants écologistes.

Center Parcs

Face aux interminables procédures judiciaires et à l'occupation du terrain par des « zadistes », le groupe Pierre et Vacances renonce à son projet de construction d'un Center Parcs dans la forêt de Chambaran (Isère) en 2020.

En 2022, la justice bloque un projet du même type à Poligny (Jura) et refuse celui d'extension du Center Parcs Les Bois-Francs (Eure). Toujours en court, le projet du Rousset (Saône-et-Loire) est également contesté localement.

Projet minier Montagne d'Or en Guyane

Le projet Montagne d'Or, porté par le consortium russo-canadien Nordgold-Orea mining, prévoit une exploitation minière de 8 km2 à ciel ouvert en forêt équatoriale. Le collectif Or de Question, qui rassemble 30 associations guyanaises et 120 ONG opposées au projet, dénonce la déforestation et les millions de tonnes de déchets générés.

En février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution une partie de l'ancien code minier, qui ne tenait pas suffisamment compte des conséquences environnementales du projet, ouvrant ainsi une voie de recours.