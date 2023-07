L’Axent 90.1 étoffe la gamme de distributeurs d’engrais Kuhn

Lors de la présentation des nouveautés Agritechica 2023, le constructeur Kuhn a dévoilé la dernière-née de ses machines bardée de technologies : système EMC, CDA, VariSpread 8 ou Pro, tapis d’alimentation 100 % automatique. De quoi fertiliser au plus juste et ainsi maîtriser ses coût d'intrants. La technologie EMC (contrôle électronique de masse) permet de réguler le débit à gauche et à droite une fois par seconde et ceci de manière indépendante et automatique. Le principe est simple : le débit d’engrais est mesuré sur chaque disque. En cas de bouchage ou de colmatage, l’ouverture de la vanne concernée est immédiatement et automatiquement ajustée, pour garantir la bonne dose d’engrais de chaque côté.

Le système de distribution CDA, quant à lui, épand de façon précise et constante, même en cas de variation de la dose d'engrais, ainsi que de la largeur et de la vitesse de travail. L'agitateur à rotation ultra-lente (17 tours/min sur 360°) alimente les disques sans dégrader la qualité des granulés. La forme spécifique des vannes de dosage en trois points favorise la régularité de l'alimentation des palettes. Le guide de vanne accompagne le flux d’engrais jusqu’à ce que les granulés soient pris en charge par les disques de sorte à garantir la précision du point de chute.

En cabine, l'opérateur bénéficie du terminal Isobus, qui lui permet de modifier le débit en travaillant. Le système Varispred 8 diminue progressivement la dose d’engrais sur huit sections, quatre par côté. Le contrôle de section Varispred Pro est composé de deux moteurs électriques 2,5 fois plus rapides qu’un vérin traditionnel. Ils sont baptisés SpeedServos et leur fonction est d'ajuster au mieux la largeur de travail et le point de chute de la matière. Sans oublier d'adapter la dose d'engrais sur des tronçons d'un mètre de large. Le tapis d’alimentation est entièrement automatisé et situé dans la chambre de pré-stockage, au-dessus des disques d’épandage. Résultat : aucune intervention humaine n'est nécessaire pour ravitailler l'Axis Power Pack.

Axent 90.1 : l'épandeur adapté aux besoins des ETA

Question trémie, celle-ci est équipée de suspensions par silent bloc pour limiter les vibrations et ainsi garantir la précision de l'épandage. En termes de confort de conduite, l'opérateur n'est pas en reste. Quatre pesons suivent en permanence la quantité d’engrais restant. Un atout pour optimiser la logistique et anticiper les ravitaillements. Côté électronique, la gestion de la machine s’opère via les terminaux Isobus nommés CCI 800, CCI 1200 ou n'importe quel autre modèle dès lors qu'il est compatible. Parmi les nombreuses fonctionnalités : la modulation de dose via des cartes d’application, un capteur de biomasse ainsi que la gestion automatique des sections via le VariSpread 8 ou PRO. Sans oublier le joystick de commande Aux-N comme le CCI A3 équipé d’un écran couleur tactile. La marque affirme que l'engin répond particulièrement aux besoins des entrepreneurs de travaux agricoles. Premiers exemplaires disponibles dès 2024.