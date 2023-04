ZAN : le Sénat met la pression sur le gouvernement

Jean-Baptiste Blanc (LR) et Valérie Létard (centriste), qui portent la proposition de loi sénatoriale assurent ne pas vouloir revenir sur les deux grands objectifs du ZAN, à savoir la réduction de moitié du rythme de transformation d'espaces naturels et agricoles en zones urbaines ou commerciales d'ici à 2030 et le zéro net en 2050. Mais le texte adopté en première lecture par les sénateurs il y a un mois propose une série d'adaptations pour « répondre aux difficultés » de terrain en redonnant de la « liberté » aux communes.

« Le gouvernement continue de tergiverser alors que ces échéances se rapprochent désormais dangereusement et que l'inquiétude et la colère montent chez les élus locaux », a déploré le Sénat lundi dans un communiqué. Le gouvernement a déclenché la procédure accélérée sur le texte du Sénat. Mais, à l'issue de son passage dans l'hémicycle, le ministre de la transition écologique, Christophe Béchu, a estimé que les dispositions adoptées par le Sénat ouvraient « trop largement la porte » à l'artificialisation des terres. Il s'est montré sceptique sur la possibilité de parvenir à un accord entre députés et sénateurs.

La Haute Assemblée souhaite que la discussion parlementaire « aboutisse avant l'été ». « À l'heure où le gouvernement met en avant sa volonté de concerter et exhorte à la responsabilité », le Sénat l'engage « à soutenir la création d'un consensus sur un sujet aussi structurant pour la résilience environnementale et économique de notre pays pour les décennies à venir ». Pour Jean-Baptiste Blanc, rapporteur, « on demande beaucoup d'efforts aux collectivités locales. Le gouvernement ne peut pas passer en force sur ce sujet ».