« Du gel fréquent et quotidien, voire même généralisé la semaine prochaine »

La neige est encore tombée jeudi soir dans le sud du pays et notamment entre le Lot et le Roussillon parfois jusqu'en plaine. De même, des averses neigeuses concernent encore la Belgique et les régions limitrophes ce vendredi après-midi avec quelques centimètres qui seront encore possibles en soirée et nuit des Ardennes à la Moselle puis jusqu'au plateau de Langres en cours de nuit.

@A_Beauc même la neige veut venir dans les #Ardennes !!!! Et bimmmmm tu fais moins le malin ?? https://t.co/O78UlbWi7k pic.twitter.com/7fDMSdwFpx — Bérengère Paquet (@BerengerePaqFai) January 20, 2023

Encore quelques flocons ce week-end

Samedi matin, on retrouvera ces quelques flocons jusqu'au Morvan et le nord de l'Auvergne avec encore quelques saupoudrages possibles. Dimanche, un faible retour d'Est pourra lui aussi donner encore quelques faibles chutes de neige sur l'Alsace et les Vosges avec là aussi 1 ou 2 cm supplémentaires.

En dehors de ces quelques flocons résiduels, la masse d'air deviendra plus continentale avec des conditions plus sèches et froides en provenance de la Scandinavie. En effet, une dorsale anticyclonique va se constituer sur les îles britanniques et un complexe dépressionnaire se calera autour de l'Italie, amenant une bise continentale de NE sur le pays.

Cette bise deviendra parfois modérée entre samedi et mardi prochain avec des rafales de 25 à 50 km/h tandis que le Mistral et la Tramontane souffleront quotidiennement autour de 50 à 80 km/h.

Froid avec gel localement fort

Par conséquent, de l'air froid prendra position sur l'ensemble du pays pour ces prochains jours. Le gel sera fréquent et quotidien, voire même généralisé et assez marqué sur les sols enneigés. Ainsi, les minimales nocturnes ou matinales pourront souvent être comprises entre - 1 et - 5 degrés sur la plupart des régions entre samedi et mercredi prochain. Les maximales quant à elles pourront rester positives, avec souvent 2 à 5 degrés les après-midis, sauf localement vers le nord-est où le dégel sera parfois difficile. En montagne, les températures resteront négatives parfois dès 300 ou 400 m dans l'est, et avec des minimales qui pourront atteindre - 10 à - 25 degrés dans les combes froides enneigées.

Le flux de nord-est apportera en effet beaucoup de nébulosité de basses couches, à savoir des nuages bas et grisailles. Le ciel sera donc souvent encombré ou gris des frontières du nord-est aux Pyrénées en passant par le Massif Central. Les chances d'éclaircies seront parfois un peu plus importantes vers les côtes atlantiques et Paca.

Entre mercredi et jeudi, une perturbation pourrait s'accompagner d'un très léger redoux et apporter des précipitations, pluvieuses à l'ouest mais encore potentiellement neigeuses à basse altitude vers l'Est, cela reste encore à confirmer.

En conclusion, les jours qui arrivent, seront globalement calmes et froids !