Des gelées mardi et un redoux dès mercredi

Ce lundi, le vent soufflera encore très fort en Corse avec des rafales à plus de 90 km/h notamment le matin. Vent fort aussi sur les Cévennes et un mistral soutenu en basse vallée du Rhône. Les pressions remonteront et le temps se fera plus sec avec un ciel variable ou nuageux mais sec de l'Aquitaine à la Normandie.

Des frontières belges aux Vosges et au Jura par contre, quelques giboulées seront encore possibles l'après-midi avec de la neige dès 600 à 800 m. Sur les Alpes du Nord, les averses de neige seront plus nombreuses toute la journée. Les températures seront en baisse partout, souvent sous les normales de saison au nord de la Loire.

Des gelées faibles à modérées

C'est mardi que les conditions seront les plus favorables pour le retour de gelées étendues et plus marquées. Le ciel se fera en effet peu nuageux voire dégagé durant la nuit sur de nombreuses régions, notamment de la Champagne à l'Alsace, jusqu'à Paca. Le vent faiblira, et cela permettra aux températures de devenir négatives pratiquement partout de Lille à Strasbourg, sur la région parisienne, mais aussi de Dijon jusqu'à Lyon ainsi qu'autour du Massif Central.

Ces gelées seront faibles à modérées en plaine, avec généralement 0 à - 2°C sur l'ensemble des principales villes (Paris, Reims, Auxerre, Dijon, Clermont-Ferrand, Lyon ou Strasbourg). Ponctuellement, des valeurs de - 2 à - 4°C seront observées sur le plateau lorrain, le Morvan, la Meuse, les Ardennes et en moyenne montagne. Ce sera le cas notamment pour des villes comme Epinal, Langres, Metz, Pontarlier, Belfort, St Etienne, Aurillac ou encore Chamonix. Dans les Alpes justement, avec la neige tombée précédemment, des valeurs de - 5 à - 10 seront possibles au-dessus de 1 000-1 500 m, tout comme dans les combes du Jura.

Compte tenu de la date encore relativement précoce et de l'état d'avancement de la végétation (très limitée sur la vigne ou sur les fruitiers) les dégâts agricoles seront très limités et n'auront rien à voir avec les épisodes de gel tardif d'avril 2021 ou 2022. D'ailleurs, cette fraîcheur sera très brève puisqu'un net redoux s'établira dès mercredi avec le retour d'une masse d'air venant du sud-ouest. Les températures redeviendront donc à nouveau positives et même franchement douces d'ici à la fin de semaine.