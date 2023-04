L'ONU saisie sur le sujet brûlant des méga-bassines

À l’occasion des journées mondiales paysannes du 17 avril, la Confédération paysanne et la Cetim annoncent avoir saisi l’ONU sur le sujet des méga-bassines. L’objet de la saisine concerne l’accusation de violences policières à l’encontre des manifestants et la mainmise sur les réserves en eau. Dans ce communiqué, le syndicat et le Centre technique des industries mécaniques, stigmatisent ces installations dont bénéficierait une fraction d’exploitants pratiquant une agriculture « productiviste ». "Les projets de méga-bassines bénéficient à une minorité d'agriculteurs.trices liée au secteur de l'agrobusisness", affirment les signataires de la saisine dans ce communiqué commun. Cette démarche contredirait en outre le principe du droit d’accès à l’eau dans un contexte de raréfaction de la ressource.

La Confédération paysanne et le Cetim soulignent par ailleurs « les risques encourus par les opposants à ce projet, dont 200 membres ont été blessés à Sainte-Soline », entre le 24 et le 26 mars dernier. Les plaignants rappellent enfin le caractère universel de ce combat pour l’eau, qui dépasse les frontières nationales, face à de multiples menaces : l’accaparement et la pollution de l’eau qui seraient imputables au secteur industriel ainsi que la criminalisation des réfractaires. "Saisir aujourd'hui l'ONU apparaît comme une évidence et une nécessité" conclut ainsi le syndicat, dans ce contexte de crise mondiale de l'eau.

