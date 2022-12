La CELC devient Alliance for European Flax-Linen & Hemp

« Ce nouveau nom, en anglais, affiche clairement l’ambition internationale de l’organisation. Alliance for European Flax-Linen & Hemp illustre la solidarité d’une filière à l’enracinement européen, qui rassemble toute la chaîne de valeur au service d’un but commun : faire du lin et du chanvre européens les fibres premium durables préférées à travers le monde », explique l'organisation. « Pour y parvenir, notre trajectoire stratégique s'articule autour de trois axes : faire grandir notre écosystème lin et chanvre ; devenir la référence internationale innovante et durable ; et enfin, garantir la qualité et incarner la désirabilité », présente Marie-Emmanuelle Belzung, déléguée générale de l'organisation.

« L'Europe est le premier producteur mondial de lin fibre, ajoute Bart Depourcq, président d'Alliance for European Flax-Linen & Hemp. Dans un contexte international de croissance et de réindustrialisation, le lin qui ne représente que 0,4 % des fibres textiles mondiales, est une fibre mondialisée aux propriétés techniques et environnementales remarquables. Parallèlement, la filière chanvre textile européenne se structure pour accélérer son développement. Ainsi, l'écosystème lin et chanvre européens incarne aujourd'hui une dynamique textile européenne innovante et durable, qui répond aux aspirations des consommateurs et aux demandes de marques »,

