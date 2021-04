Matières premières ADM « très optimiste » après une forte hausse du bénéfice au 1T

Le géant américain des matières premières agricoles Archer Daniels Midland (ADM) a enregistré un bond de 76 % de son bénéfice net à 689 millions de dollars au premier trimestre, a annoncé mardi le groupe qui s'attend à « une croissance significative » de son résultat en 2021.

« ADM a réalisé un premier trimestre exceptionnel, en s'appuyant sur ses excellentes performances de 2020. Comme prévu, nous avons réalisé de solides bénéfices dans nos trois secteurs d'activité », s'est félicité le président-directeur général Juan Luciano, cité dans un communiqué. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires d'ADM, basé à Chicago, a progressé de plus de 26 % à 18,893 milliards de dollars.

La division Services agricoles et oléagineux s'est particulièrement bien comportée avec des résultats nettement en hausse, notamment en raison de la forte demande chinoise.

« Nous observons des tendances claires et favorables de la demande pour nombre de nos produits, et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive avec l'accélération du déploiement des vaccins et l'assouplissement des restrictions », a indiqué Juan Luciano. Le groupe ajoute qu'il entend se concentrer davantage sur « deux piliers clefs », « la productivité et l'innovation ».

« En tenant compte de tous ces facteurs, nos perspectives aujourd'hui sont encore plus optimistes que celles que nous avons partagées au début de l'année », note le PDG. « Nous prévoyons une croissance significative des bénéfices d'une année sur l'autre dans nos trois divisions en 2021, et une croissance continue durable dans les années à venir », ajoute-t-il.

