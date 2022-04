L'info marché du jour Aux USA, une météo froide et humide retarde les semis de maïs

Aux USA, la Corn Belt subit actuellement une météo froide et humide. Elle provoque d’importants retards de semis qui pourraient bien « hypothéquer les potentiels de rendements », note Agritel le 28 avril.

Impressive satellite imagery ???of an expansive system that has brought a multitude of weather hazards to the Plains over the last several days. Snowpack can be seen stretching from the Dakotas southward through the Rockies, while a well-defined cold front moves southeastward. pic.twitter.com/w66oCHIgjy