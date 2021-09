L'info marché du jour Biocarburants : la perspective d'une révision des mandats inquiète la filière US

Selon un document consulté par l’agence de presse Reuters, l’administration Biden envisagerait d’importantes réductions des exigences nationales en matière de mélange de biocarburants. Une décision motivée par la forte baisse de la demande d’essence aux États-Unis pendant la pandémie de coronavirus.

De fait, le programme américain de norme sur les carburants renouvelables (RFS) impose depuis 2007 aux raffineurs et aux importateurs de pétrole d’incorporer un quota de biocarburants à leurs produits. L’objectif : assurer un marché durable aux carburants renouvelables du pays, réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire la dépendance au pétrole importé.

Les opérateurs obtiennent des crédits (RIN) pour chaque gallon de carburant renouvelable. Ceux qui n’atteignent pas les quotas peuvent acheter des RIN à d’autres parties afin de se conformer à la réglementation.

D’après Reuters, l’Agence de protection de l’environnement (EPA) proposerait donc de réduire rétroactivement les mandats de mélange pour 2020 et 2021 à respectivement 17,1 et 18,6 milliards de gallons (environ 64,7 et 70,4 milliards de litres), contre 20,1 milliards finalisés avant la pandémie. Et elle préconiserait un volume de 20,8 milliards de gallons environ pour 2022.

Cette information provoque la colère de la filière bioéthanol américaine, et notamment des producteurs de maïs, accusant l’administration de ne pas se conformer au RFS.

Randy Feenstra, représentant républicain de l’Iowa – le premier État producteur de maïs du pays – s’est ainsi insurgé sur Twitter : « (…) L'administrateur de Biden sape l'industrie en envisageant des volumes RFS inférieurs. Je me battrai bec et ongles. Les producteurs qui alimentent le monde (en carburants, NLDR) méritent mieux. »

As the House is set to consider trillions in spending that prioritizes Tesla owners over crop growers/biofuel producers, the Biden admin is also undercutting the industry by considering lower RFS volumes. I'll fight this tooth-and-nail. Producers who fuel the world deserve better https://t.co/mkUSR5x5rN