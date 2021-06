Chicago Hebdo Blé, maïs et soja en forte hausse à cause du temps chaud et sec

Les cours des principaux contrats de maïs, de soja et de blé sont repartis en forte hausse vendredi à cause d'un temps trop chaud et sec dans les zones de production des États-Unis et du Brésil.

« Il n'y a guère de pluies dans les prévisions météorologiques pour les deux prochaines semaines dans le centre et le nord-ouest de la corn belt ainsi que dans les plaines du nord », que sont les États du Nord Dakota et Sud Dakota, a indiqué Dan Cekander de DC Analysis. Des températures plus chaudes que la normale affectent les cultures de maïs, de blé mais aussi de soja aux États-Unis ce qui fait grimper les cours. Une sécheresse persistante sévit également au Brésil, aussi les marchés s'attendent-ils à une offre de maïs plus faible dans le prochain rapport Wasde qui sera publié le 10 juin. Un repli du dollar aidait aussi les cours « mais ce sont surtout les conditions climatiques qui dominent » l'évolution des prix, insistait Dan Cekander. « Cela s'appelle une frayeur de début de saison pour les cultures », a-t-il résumé. Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 6,8775 dollars contre 6,7625 dollars à la précédente clôture, en hausse de 1,70 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a terminé à 6,8275 dollars contre 6,6200 dollars jeudi, grimpant de 3,13 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en juillet a conclu à 15,8375 dollars après 15,4925 dollars jeudi, progressant de 2,22 %. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

