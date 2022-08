L'info marché du jour Dix vraquiers ont quitté les ports ukrainiens depuis le 1er août

Lundi 8 août, deux nouveaux navires remplis de grains ont quitté l’Ukraine, selon Reuters.

« Le ministre turc de la Défense a indiqué que le Sacura, parti de Pivdennyi, transporte 11 000 tonnes de soja vers l’Italie et que l’Arizona, au départ de Chornomorsk, achemine 48 458 tonnes de maïs vers la Turquie », précise l’agence.

In the morning, a ship carrying Ukrainian crops left Pivdennyi Port in the #Odesa region for the first time since Feb. 24. The SACURA is going to ????.



The bulker joined another bulker, the ARIZONA, sailing from Chornomorsk to ????. They are carrying 60,000 tons of crops. #Ukraine pic.twitter.com/eYyROOUt7f