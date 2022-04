L'info marché du jour En mars, l'Ukraine a exporté 4 fois moins de céréales qu'en février

La ministre ukrainenne de l’économie, Yulia Svyrydenko, a annoncé que les exportations de céréales du pays en mars avaient été divisées par quatre par rapport au mois de février.

1,1 Mt de maïs ukrainien, 309 000 tonnes de blé et 118 000 tonnes d’huile de tournesol ont été expédiés en mars, précise l’agence Reuters.

Ukrainian #grain exports tumbled 3.6 times after the start of the war, from 5.0 mmt in Feb to 1.4 mmt in March. However, this is substantially above early projections which were 0.6-0.8 mmt per month.



More: https://t.co/qyo0RU9VJI pic.twitter.com/EgBvsDD2Oa