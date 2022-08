L'info marché du jour Faute de maïs ukrainien, l'UE a trouvé d'autres fournisseurs

Depuis le début de la guerre, l'UE contrebalance la chute des importations de maïs ukrainien en se fournissant auprès d'autres origines, indique la Commission. En parallèle, elle exporte davantage de produits agroalimentaires vers l'Afrique subsaharienne.

« L’Union européenne compense la chute spectaculaire des importations de maïs ukrainien », nous apprend la Commission dans un rapport sur le commerce alimentaire paru fin juillet.

Sur mars-avril 2022, elle chiffre à 35 % la chute des imports de maïs de l’UE en provenance de l’Ukraine par rapport à mars-avril 2021, mais « les importations venues des États-Unis, du Canada, de la Moldavie et du Brésil ont partiellement compensé cette perturbation de la chaîne d'approvisionnement ».

Sur les quatre premiers mois de 2022, les flux commerciaux de produits agroalimentaires étaient de façon générale « nettement supérieurs » à ceux de la même période de l’année dernière : les exportations ont augmenté de 10 % et les importations de 28 % « en raison des prix mondiaux élevés ».

Côté exports, ce sont les flux de céréales qui ont le plus augmenté en valeur (+1 Md€, soit + 26 %), suivis par les préparations céréalières et produits de mouture (+15 %) et les produits laitiers (+13 %).

Le rapport de la Commission pointe aussi une forte hausse des exportations de l’UE vers l’Afrique subsaharienne, qui concerne les oléagineux (+83 % en volumes), les céréales (+27 %) et les préparations céréalières (+14 %).

Côté imports, les flux d’oléoprotéagineux vers l’UE ont augmenté entre janvier-avril 2021 et janvier-avril 2022 : + 1,6 Md€, soit une hausse de 27 %.

En particulier, les importations agroalimentaires globales de l'UE en provenance du Brésil ont augmenté de 46 % sur la période, « tirées par les graines et tourteaux de soja (2,5 Md€) et le café (1,4 Md€) ». De fait, la valeur unitaire du café a augmenté de 96 % en un an, et celle du soja de 16 %.

