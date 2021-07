L'info marché du jour Gros coup de chaud sur le canola

La sécheresse qui sévit au Canada affecte les cultures de colza OGM, le canola.

Le canola, colza OGM cultivé au Canada, souffre des fortes chaleurs qui touchent le pays ces jours-ci. Des températures record sont de fait enregistrées depuis le début de semaine dans l’Ouest canadien, touché par un « dôme de chaleur ».

Un autre jour avec une température record dans les prévisions pour Lytton. https://t.co/rkodVY95AE — ECCC Meteo Colombie-Britannique (@ECCCMeteoBC) June 29, 2021

Cette sécheresse risque d’impacter fortement le potentiel de production du pays, des exploitants font état de champs « grillés » ou de plantes en souffrance, comme ici en Alberta :

Canola is flowering but producing blanks #Drought21 pic.twitter.com/YZfFNTOr1s — Derek McBain (@derekmcbain) July 1, 2021

Un climat sec et chaud qui conduit les cours du canola « à marquer de nouveaux plus hauts en nouvelle récolte », indique le cabinet Agritel, et qui vient plus globalement « soutenir le complexe oléoprotéagineux », écrivait hier Marius Garrigue sur terre-net.fr.

