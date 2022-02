L'info marché du jour La Chine ouvre davantage ses portes aux grains russes

Nouveau terminal ferroviaire céréalier en voie d’achèvement, nouveaux contrats commerciaux : la Chine et la Russie se rapprochent encore un peu plus commercialement pour l’exportation de céréales russes vers l’Empire du Milieu.

La Chine semble ouvrir un peu plus ses portes aux grains russes. Selon Agritel, les autorités russes de la région de Zabaïkalsk, à la frontière avec la Chine et la Mongolie, ont annoncé que le premier terminal ferroviaire céréalier du village de Zabaïkalsk était en voie d’achèvement. Cette infrastructure pourrait être mise en service au troisième trimestre de cette année. Le terminal sera « spécialisé dans l' exportation de céréales et d'oléagineux russes vers la Chine », avec un « volume de transbordement de produits agricoles (pouvant) atteindre 8 millions de tonnes par an ». Les deux pays intéressés ont participé à sa construction.

Par ailleurs, Thomas Elder Markets (TEM), une société australienne d’analyse des marchés agricoles, indique que de nouveaux contrats commerciaux ont été signés entre les gouvernements russes et chinois, dont certains concernent l’exportations de céréales. « Poutine était à Pékin la semaine dernière pour l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver. Dans le même temps, les deux gouvernements ont annoncé une série de nouveaux accords commerciaux axés principalement sur le gaz et les céréales ». Selon TEM, les restrictions à l’export de grains russes vers la Chine, pour des raisons phytosanitaires, auraient été levées, ouvrant la voie à des exportations plus importantes.

???? #Russia Zabaikalsk Regional #AgMin: new railway terminal with 8 MMT PY capacity for exporting #grain to #China ????, will start operations in 2H 2022https://t.co/Wvjatcyavm pic.twitter.com/3zRCPaafT1 — RUSGRAIN UNION (@rusgrain) February 7, 2022

