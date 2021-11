L'info marché du jour Beaucoup de blé fourrager australien cette campagne

En Australie, d'importantes pluies perturbent la récolte et menacent la qualité du blé. Les volumes s'annoncent record, mais l'offre en qualité meunière, moindre.

Depuis la mi-novembre, le phénomène météorologique La Niña provoque des précipitations record sur plusieurs zones agricoles de l’Australie. En pleine période de moisson, cela perturbe les chantiers et dégrade les rendements mais surtout la qualité du blé.

Just starting to rain here again. Predicting another 50mm to 100mm over 3 days. Floods will get worse if this happens. I would be worried about no grain not just low quality grain. pic.twitter.com/MR63NrhxhZ — Peter Holding ?? (@PeterHolding) November 23, 2021

Les taux de protéines sont faibles sur les premières coupes, si bien que « l’offre en qualité meunière sur la seconde partie de campagne risque d’être extrêmement réduite après des moissons de l’hémisphère Nord d’ores et déjà très décevantes », écrit à ce sujet Marius Garrigue sur Terre-net.

Selon les observateurs du marché, ceci va provoquer une hausse de la demande en blés canadiens et étasuniens et contribue à tendre les marchés.

La récolte s’annonce toujours très abondante : les estimations varient entre 31,5 et 37 millions de tonnes (Mt), après le record de 33 Mt récoltés en 2020/21. « Mais il y aura beaucoup plus d'approvisionnements de qualité fourragère et une qualité meunière inférieure à la normale », indiquent les analystes d’Ikon commodities.

Les services météo australiens annoncent de leur côté de nouvelles pluies dans les sept prochains jours, ce qui pourrait encore entamer la qualité des blés.

Accumulated rainfall forecast for next 7 days focuses on eastern Australia and tropical north. With rain on the way for the east and Minor to Major Flooding current it is important to stay up to date with latest warnings & advice of emergency services https://t.co/wdUcA3jLa8 pic.twitter.com/biW4JtycmB — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) November 28, 2021

