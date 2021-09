L'info marché du jour La Russie a exporté plus de 5 Mt de blé en août

Les exportations russes ont été dynamiques en août, contrairement à ce que prévoyaient les observateurs du marché il y a peu.

Rusagrotrans JSC (opérateur ferroviaire russe spécialisé dans les expéditions de produits agricoles) a annoncé un volume mensuel de blé exporté de 5,12 millions de tonnes, au-delà du précédent record de 5 millions de tonnes, établi en septembre 2020.

D’après Igor Pavensky, le directeur du centre d’analyse de Rusagrotrans, relayé par le site d’information APK-Inform, ce volume d’exportations serait lié à une demande élevée en blé russe de la part de la Turquie, de l’Arabie, de l’Iran et du Nigéria, associée au contexte de hausse des prix qui a encouragé les agriculteurs à vendre. Rusagrotrans prévoit que les exportations de blé resteront élevées en septembre, et qu’elles pourraient atteindre 4,4 à 4,5 millions de tonnes.

Ceci malgré l’augmentation des taxes à l’export mises en place par la Russie : le cabinet Agritel indiquait ce matin qu’elles « grimpent à 52,50 dollars/t pour les chargements compris entre le 15 et le 21 septembre ».

Russia's Ag on Sept 15th will increase Wheat export duty to $52.50/mt from the current $46.50/mt. However, the Corn export duty on that date will decrease to $49.00/mt from the current $51.10/mt.