L'info marché du jour La Russie aurait volé des céréales à l'Ukraine

Jeudi 28 avril, l’Ukraine a accusé la Russie d’avoir volé des céréales sur le territoire occupé de Kherson, au sud du pays. À 300 kilomètres au nord-est de là, des soldats russes auraient aussi volé 61 tonnes de grain à une entreprise agricole de la zone de Zaporizhzhia.

61 tonns of grain have been robbed by #RussianSoldiers from an agricultural holding in Kamianka-Dniprovska, occupied #Zaporizhzhia region, in a day. The grain has been taken to #Russia by lorries, forcibly confiscated from an owner under the threat of execution #RussianWarCrimes pic.twitter.com/mYLaT8lUYA